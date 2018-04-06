В Москве пройдёт креативный фестиваль Telling Stories Fest

Более 7000 участников соберётся в двух самых модных медийных пространствах Москвы — Digital October и Октябрь Event Hall. Фестиваль проводится факультетом коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики

Telling Stories — ежегодный фестиваль факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ, посвящённый идеям, инновациям и современным технологиям креативной индустрии. Фестиваль задуман как главная площадка в России, представляющая новейшие достижения в этих областях, и предназначен для широкого круга публики — всех, кто интересуется современным состоянием дизайна, медиа и коммуникаций.

Самые актуальные направления и траектории развития индустрии представляют первые лица мирового креативного сообщества. «Мы покажем, как глубокий аналитический подход, исследовательские навыки, креативное мышление и ориентация на практический результат приводят к появлению оригинальных, ярких и продуманных проектов, призванных решать конкретные проблемы», — говорит Андрей Быстрицкий , декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ «Высшая школа экономики».

В название Telling Stories заложена главная тема фестиваля — сторителлинг, концепция рассказа любой истории через различные медиа языком анимации, кино, фотографии. О чем эти истории, кем они создаются и к кому обращены, раскрывает обширная программа фестиваля, охватывающая 4 тематических направления (коммуникации, медиа, дизайн, современное искусство) и более 60 мероприятий (лекции, ток-шоу, мастер-классы, презентации, выставка работ молодых дизайнеров).

В числе хедлайнеров предстоящего события прославленный американский кинематографист, режиссер-новатор Даррен Аронофски , известный фильмами «Пи», «Реквием по мечте», «Фонтан», «Рестлер», «Черный лебедь», «Ной», «Боец» и «мама!». Из разговора с Аронофски мы узнаем, как он оттачивает мастерство сторителлинга и в чем секрет его уникального стиля.

Легендарный итальянский фотограф Оливьеро Тоскани, чьи провокационные кампании превратили бренд Benetton в настоящего трендсеттера, расскажет о своих многочисленных проектах в рекламе, режиссуре, издательском, выставочном бизнесе, а также о том, чем важны для него социальные проекты.

Лидия Седроне, кинопродюсер, бывший исполнительный директор The Walt Disney Co, Trimark Pictures и Savoy Pictures, глава отдела производства художественных фильмов на магистерских программах New York Film Academy Los Angeles (США), углубится в тему сторителлинга в кино.

Мирен Арсалус, куратор и историк моды, недавно занявшая пост директора Музея моды Парижа Palais Galliera, раскроет, в чем специфика языка моды и какими средствами транслировать невербальное.

Георгий Пинхасов , единственный российский фотограф, аффилированный с прославленным агентством Magnum, поделится секретами своего уникального визуального языка.

В течение трёх дней гости фестиваля смогут посетить выставку дипломных проектов студентов Школы дизайна НИУ ВШЭ. В экспозиции будут представлены интерактивные инсталляции, графика и живопись, ювелирное искусство и фарфор, предметы дизайна интерьера, видеоарт.

Организацией фестиваля, партнерскими отношениями и информационным сопровождением занимается коммуникационное креативное агентство DPG. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте фестиваля: www.tellingstories.ru