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В Узбекистане открылась международная выставка пищевой индустрии с участием китайских компаний
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В Узбекистане открылась международная выставка пищевой индустрии с участием китайских компаний 

ИА Синьхуа 21 минуту назад
Ташкент, 4 апреля /Синьхуа/ — 18-я Международная выставка «Пищевая индустрия-WorldFood Uzbekistan 2018» сегодня открылась в Ташкенте.
По словам ее организаторов, главная цель выставки — содействие реализации программы развития пищевой промышленности в Узбекистане, демонстрация новейших технологий в производстве продовольственных продуктов, а также создание условий для налаживания международного сотрудничества в этой сфере.
В выставке принимают участие представители более 200 компаний из 26 стран, в том числе из КНР. —0—
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