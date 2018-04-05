В Узбекистане открылась международная выставка пищевой индустрии с участием китайских компаний

Ташкент, 4 апреля / Синьхуа / — 18-я Международная выставка «Пищевая индустрия-WorldFood Uzbekistan 2018» сегодня открылась в Ташкенте.

По словам ее организаторов, главная цель выставки — содействие реализации программы развития пищевой промышленности в Узбекистане, демонстрация новейших технологий в производстве продовольственных продуктов, а также создание условий для налаживания международного сотрудничества в этой сфере.

В выставке принимают участие представители более 200 компаний из 26 стран, в том числе из КНР. —0—