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В Монголии открылась 8-я международная выставка «Mongolia Mining— 2018»
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В Монголии открылась 8-я международная выставка «Mongolia Mining— 2018» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Улан-Батор, 4 апреля /Синьхуа/ — Сегодня здесь открылась 8-я международная выставка «Mongolia Mining— 2018», проводимая при поддержке министерства горнорудной и тяжелой промышленности Монголии, Управления по делам полезных ископаемых и нефти, Национальной торгово-промышленной палаты и компании Оюу Толгой.
Главными ее целями являются ознакомление с политикой горнодобывающего сектора Монголии, привлечение иностранных инвестиций и предоставление возможности идти в ногу с новейшими технологиями мировой горнодобывающей промышленности.
В выставке принимают участие 130 компаний из 20 стран, включая Монголию, Китай, Россию, Швецию, Нидерланды, США, Великобританию, Германию, Францию, Австралию, Чехию, Казахстан, Беларусь, Турцию, Республику Корея и Японию. —0—
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