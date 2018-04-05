В Монголии открылась 8-я международная выставка «Mongolia Mining— 2018»

Улан-Батор, 4 апреля / Синьхуа / — Сегодня здесь открылась 8-я международная выставка «Mongolia Mining— 2018», проводимая при поддержке министерства горнорудной и тяжелой промышленности Монголии, Управления по делам полезных ископаемых и нефти, Национальной торгово-промышленной палаты и компании Оюу Толгой.

Главными ее целями являются ознакомление с политикой горнодобывающего сектора Монголии, привлечение иностранных инвестиций и предоставление возможности идти в ногу с новейшими технологиями мировой горнодобывающей промышленности.

В выставке принимают участие 130 компаний из 20 стран, включая Монголию, Китай, Россию, Швецию, Нидерланды, США, Великобританию, Германию, Францию, Австралию, Чехию, Казахстан, Беларусь, Турцию, Республику Корея и Японию. —0—