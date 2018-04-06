Маленьких иркутян приглашают понаблюдать за процессом появления птенцов

В Иркутском краеведческом музее покажут процесс вылупления птенцов. Об этом рассказали « АиФ Иркутск » сотрудники отдела природы музея.

Главной особенностью выставки «Птичий двор» станет инкубатор, в который планируют сделать закладку 7-ми видов птиц, и иркутяне смогут увидеть, как появляются на свет индюшата, утята, цесарята, птенцы индоутки, цыплята китайских шелковых кур и др. Все вылупленное потомство будет передано обратно фермерам, которые предоставили яйца для выставки.

Экспозиция будет работать в отделе природы до 24 мая. На ней представят десять видов птиц в возрасте до года, в том числе шелковых китайских кур, цесарок, кур породы Брама, индоуток, индюков. Будет создана интерактивная зона, на которой воссоздадут атмосферу деревенского быта. Проведение выставки одобрено Службой ветеринарии Иркутской области.

Детям до 5 лет вход на выставку свободный, от 5 до 18 лет — 100 рублей, для пенсионеров — 100 рублей, взрослый билет — 150 рублей. Разрешена бесплатная фотосъемка. Если посетителю не повезет застать момент вылупления птенца, он может выбрать конкретное яйцо и прийти в назначенную дату. Повторный вход будет бесплатным, если предупредить работников отдела природы.