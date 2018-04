Блэкмор заявил о желании увидеться с Медведевым перед концертами в РФ

Знаменитый рокер, лидер группы Rainbow и бывший гитарист Deep Purple Ричи Блэкмор заявил, что хотел бы встретиться с премьер-министром России Дмитрием Медведевым

В данный момент Ричи Блэкмор как раз находится в России, концерты Rainbow состоятся 8 апреля в московском СК «Олимпийский» и 11 апреля — в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.

«Я бы хотел встретиться с ним (Дмитрием Медведевым). Я не приглашал его на концерт, потому что мне кажется, у такого важного человека нет времени смотреть на такие группы, как мы», — рассказал Блэкмор журналистам, сообщают РИА «Новости»

Также Ричи Блэкмор рассказал, что его вдохновляет русская народная музыка и он всегда покупает диски с ней, когда бывает в России.

Как сообщают организаторы концертов Блэкмора в России, агентство T. C. I., Ричи привез в Москву и Санкт-Петербург программу Memories in Rock 2018, в сет-листе обещана нетленная классика с упором на «эпоху ДИО» («Stargazer», «Since You Been Gone» и «Man on the Silver Mountain»), также прозвучат главные хиты группы Deep Purple от «Smoke on the Water» и даже «Child in Time» до «Soldier of Fortune».

Ранее сообщалось, что британская группа Deep Purple дослужилась до того, что ее включили в Зал славы рок-н-ролла в городе Кливленд (штат Огайо).