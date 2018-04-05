Квесты, старинное кафе и «золотая кладовая»: Первая пожарная часть Царицына станет музеем

Проект реставрации Первой пожарной части Царицына успешно прошел историко-культурную экспертизу. Генподрядчик работ будет определен 16 апреля — в день аукциона, сейчас пока идет прием заявок.

Частичная реставрация и переоборудование здания под нужды краеведческого музея без учета внутренних интерьеров, согласно документам госзакупок, обойдутся областному бюджету максимум в 191103001,15 рубля. Окончательная сумма станет известна по итогам аукциона. По графику все работы, в том числе и на дозорной площадке, должны начаться уже в мае. На ЧМ-2018 придется самый разгар реконструкции, а завершить работы планируется одновременно с пропилеями и ротондой центральной набережной — до конца ноября.

Предыдущая реставрация здания пожарной части проходила в 1997–2001 годах

После окончания работ здание пожарной части займет краеведческий музей, и ремонт двух его основных зданий на проспекте Ленина переместится внутрь помещений.

Превращение пожарной части в музей было «запрограммировано» еще 20 лет назад, уверен реставратор Сергей Сена, один из авторов нынешнего проекта и руководитель проекта реставрации 1997–2001 годов.

Спустя 20 лет надежды реставраторов наконец оправдаются — здесь будет музей

— Тогда, восстанавливая пострадавшее от пожара 1994 года здание, специалисты по охране памятников истории и культуры и проектировщики-реставраторы верили, что наилучшее использование для него — музей, — вспоминает Сергей Сена. — Именно поэтому появились элементы, без которых административное здание могло обойтись, а музей — нет: были восстановлены разобранные в 1950-е годы внутренние капитальные стены, дворовая пристройка (в ней разместили автономную газовую котельную), и, самое главное, воссоздана знаменитая каланча, разрушенная еще до войны, в 1930-е годы.

Изначально здание пожарной части вместе с каланчой было деревянным

Проект 2017 года, выполненный АО «Приволжтрансстрой» и ООО «НПО архитектуры, градостроительства и дизайна», предусматривает и реставрацию здания, и приспособление его под нужды музея. Например, инженерное оборудование будет адаптировано под нужды музея, в частности, для обеспечения необходимого для ценных экспонатов уровня влажности и температуры.

С технической точки зрения здание было одним из самых современных в те годы

Водяное пожаротушение заменят на газовое — безопасное для людей и музейных экспонатов. Особое внимание уделено вопросам эвакуации: с первого этажа на улицу ведут шесть выходов. Музей станет доступен маломобильным гражданам — вдоль лестницы установят специальный подъемник. В рамках благоустройства территории дорожки и входы в здание также будут адаптированы для удобства людей в инвалидных креслах.

Внутренние интерьеры здания пока находятся в стадии разработки, их предстоит увязать с концепцией музея. Часть интерьеров — холлы, вестибюли, лестничные клетки, реставрировавшиеся ранее, — сохранит свой облик.

Реставрация 1997–2001 годов не была завершена полностью

В целом обновленный краеведческий музей в здании пожарной части будет существенно отличаться от прежнего, продолжает Сергей Сена.

— На первом этаже появится так называемая free zone — помещения, которые можно посещать без билета в музей: музейный магазин по продаже сувениров, книг, брошюр, путеводителей, музейное кафе с интерьером в стиле конца XIX века, библиотека краеведческой литературы.

Выставочные залы разместятся на всех этажах здания и даже в подвалах. На первом этаже запланированы зал для временных экспозиций, приуроченных к особым датам, и зал для «золотой кладовой» музея. Однако это решение остается за музеем и может быть изменено.

Часть интерьеров останется неизменной

Второй этаж полностью предназначен для постоянных экспозиций. Третий, мансардный, этаж и половина подвала будут принимать временные выставки, в том числе гостевые — из других городов. Найдется место в пожарной части и для популярных сейчас квестов — это два зала со сводчатыми потолками в подвале.

Как и раньше, посетители смогут подняться на дозорную площадку каланчи, а по пути наверх на четырех ярусах увидят экспозиции, посвященные истории пожарного дела в Царицыне-Сталинграде и реставрации здания Первой пожарной части.

Даже внутри каланчи будут размещены музейные экспонаты

— После выбора подрядчика останется только дождаться, чтобы здание покинули его нынешние обитатели — комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области и аппарат полпреда президента России по ЮФО, — и можно начинать работы, — уточняет Сергей Сена. — В целом мне видится следующий алгоритм: в 2018–2019 годах ремонтируется и реставрируется здание пожарной части, в 2019 году, на время ремонта зданий на проспекте Ленина, туда переезжает модернизированная экспозиция краеведческого музея. К концу этого года в зданиях на проспекте Ленина отремонтируют кровлю, отреставрируют фасады, гидроизоляцию стен и подвалов и перейдут к ремонту помещений. После завершения работ в нынешних помещениях музея обновленная постоянная экспозиция частично вернется на проспект Ленина. Но произойдет это, скорее всего, уже в 2020 году.

С дозорной площадки посетителям музея откроется впечатляющий вид на город

Как особо подчеркнул Сергей Сена, здание пожарной части краеведческий музей получает не вместо, а вдобавок к своим основным помещениям на проспекте Ленина. Это позволит музею и существенно расширить свою экспозицию, и организовать новые виды деятельности, как во многих современных музеях.

Разрушенную в 1930-е годы каланчу восстановили только в конце 1990-х На неудовлетворительное состояние зданий музея волгоградцы обратили внимание еще летом 2016 года. О возможной передаче здания Первой пожарной части Царицына краеведческому музею заговорили в ноябре 2016 года. В январе 2017 года губернатор Волгоградской области принял окончательное решение о переезде краеведческого музея в здание пожарной части. Что будет со зданиями музея на проспекте Ленина, губернатор тогда не сообщил.

Через несколько дней после этого ученые-историки и археологи Волгограда, в том числе пять профессоров, направили властям региона обращение, в котором просили сохранить за краеведческим музеем здания на проспекте Ленина. В итоге оба здания на проспекте Ленина решено было оставить за музеем.

В декабре 2017 года выяснилось, что пожарная часть, являясь объектом культурного наследия, не имеет всех необходимых документов. Чтобы принудить комитет государственной охраны объектов культурного наследия региона исправить это нарушение, прокуратуре пришлось обратиться в суд.

Подробнее прочитать об истории Первой пожарной части Царицына, ее прошлом и настоящем можно в наших специальных материалах.