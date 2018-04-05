Зашифрованные полотна: на Южном Урале слепой художник делает картины о любви и философии жизни

79-летний Евгений Костылев из Еткуля создаёт картины-аппликации о любви, семье и философии жизни. Каждая тема зашифрована в символах, которые автор сначала словно пазл складывает в голове, а потом переносит на полотно. За 40 лет он сделал больше 100 таких картин, причём часть из них — вслепую. Дело в том, что три года назад пенсионер полностью потерял зрение, но заниматься искусством не перестал. 74.ru побывал в мастерской художника и узнал, как с помощью одних и тех же цветов и геометрии можно рассказать сотню разных сюжетов.

Слепой художник рисует о любви

У Евгения Григорьевича нулевое зрение, но он с лёгкостью может отыскать в мастерской любую свою картину и рассказывать о ней часами. Говорит, что рисовать любил с детства.

Семья его родом из Ленинграда, переехала в Челябинск во время войны. Любовь к искусству привил отец, который сам делал детям игрушки и часто рассказывал про Малевича.

— Я с раннего возраста делал копии портретов, был великолепным судомоделистом. Но всё это было только моим хобби. По образованию я техник-технолог, работал на станкостроительном заводе. И хоть в искусстве я не профессионал, но знаю, наверно, больше, чем любой академик, — смеётся Евгений Николаевич. — У меня по искусству книг великое множество. И раньше я не пропускал ни одной выставки в музее.

Недавно Евгений Григорьевич и сам принял участие в выставке в Челябинске

Наш герой — поклонник творчества Малевича, Кандинского, Рене Магритта.

— Люблю абстракцию. Но иной раз её очень сложно понять, и требуется помощь экскурсовода, который объяснит, что хотел изобразить художник, почему он выбрал те или иные цвета. Я постоянно искал ответы на вопросы, что значит белый, чёрный, красный, синий, жёлтый. Ответ мне подсказал Малевич со своим «Чёрным квадратом», который он повесил, как икону, в красный угол. Ведь неспроста он назвал его супрематическим. Supreme переводится как верховный, высший. А белый получается, наоборот, низший.

Художник без проблем может отыскать в мастерской любую свою картину

Другую подсказку художник отыскал в теории Пифагора, который наделил каждый цвет музыкальной нотой.

— Знаете, как говорят: каждый охотник желает знать, где сидит фазан. В этой фразе первая буква каждого слова означает цвет: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый, — перечисляет пенсионер. — Красный цвет — мужской, синий — женский. Если соединить эти ноты, получится слово «до-ля». Быть вместе — это доля мужчины и женщины.

Почему красный цвет — мужской, а синий — женский, когда все привыкли считать наоборот? По словам художника, у этого есть свой сакральный смысл.

— У меня трое девочек. И каждую из роддома я забирал перевязанной красной лентой, а у внука была синяя лента, — говорит Евгений Григорьевич. — Я решил узнать, почему так. Пошёл в нашу публичную библиотеку и попросил самую древнюю книгу, в которой описаны обряды на рождение ребёнка. В ней было написано, что красный цвет — мужской, синий — женский. При рождении девочку встречали красными цветами, а мальчика — синими. А потом стали такими лентами перевязывать. Не зря же говорят: привязал к себе. Это пожелание родителей, чтобы девочка была опутана мальчиком, а мальчик — девочкой. И чтобы так было по жизни.

У каждого цвета и формы свой особый смысл

Жёлтый цвет в картинах Костылева означает любовь. Он есть практически на каждом полотне, потому что любовь и семья — это основные темы, которые затрагивает художник.

— Но у меня говорящие не только цвета, но и формы, — отмечает он. — Когда я стал рисовать на библейские темы, вспомнил строки из Нового Завета: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Я обвёл каждую букву слова «Бог», и вот что получилось: Б — это прямоугольник (мужчина), О — круг (ребёнок), Г — треугольник (женщина). Эти символы я взял за основу своего творчества, которым занимаюсь уже 40 лет.

Евгений Григорьевич может говорить о творчестве часами

Последние три года полностью потерявшему зрение художнику помогает супруга. Вера Сулеймановна вырезает фигуры и наклеивает их на полотно.

— В 1975 году была авария на котельной, где я работал. Я тянул цепь, которая золу удаляла из-под котлов, и надорвался. Сетчатка одного глаза отекла. Пошли проблемы со зрением. А сейчас оно вообще нулевое, — рассказывает мастер. — И получается, что в голове у меня складываются картины, а воплощает их в жизнь Вера Сулеймановна. Я ей говорю, каких размеров вырезать фигуры, как их клеить, как делать разметку.

Основные цвета в его картинах — красный, синий, белый, чёрный и жёлтый

Супруги вместе больше 50 лет. Но, как замечате с улыбкой Евгений Григорьевич, в этом вопросе понимания с полуслова они пока не достигли.

— Иногда ругаемся до потери сознания. Разойдёмся по разным комнатам, а потом она подходит: «Ну ладно, давай дальше клеить». Как она меня бросит, — рассуждает шутя пенсионер. — Вместе мы уже сделали 10 картин. Работа над каждой — не меньше недели. А замысел я могу вынашивать вообще год.

А на этой картине одноклассник художника, птицы вместо бровей — это летающие мысли

— Неохотно вырезаю и клею, но меня очень привлекает философия Жени, — добавляет супруга. — Особенно мне нравятся картины по «Китайской книге перемен».

— Я сделал то, чего нет во всём мире — сам придумал символы, этими символами я изобразил всё, что хотел. И можно изображать ещё много и много, — говорит Евгений Григорьевич. — Эти символы могут быть ключом к расшифровке картин других художников.