Пригов, Верди и модернизм: планы на вечер пятницы

Кажется, в город пришла самая настоящая весна. Если вы планируете после работы просто гулять по улицам в расстегнутом пальто, мы вас поймем — перспектива более чем приятная. Но если без культурной составляющей отдых для вас не отдых, ознакомьтесь с нашими советами. Как обычно, мы выбрали пять самых интересных событий вечера.

Время: до 21:00 Место: Центр Гиляровского (Столешников переулок, дом 9, строение 5)

Название новой выставки Центра Гиляровского напоминает об одноименном фильме Максима Гуреева , в котором художник и поэт, один из основателей московского концептуализма Дмитрий Пригов предстает сначала в роли москвоведа, рассказывающего о знаковых архитектурных сооружениях столицы, а в финале взирает на город с ангельскими крыльями за спиной. Фильмы «Дмитрий Пригов. Москвадва» и «Донжуанский список Дон Жуана», в котором Пригов обходит установленные в Москве памятники великим поэтам и приглашает их к себе на ужин, как Дон Жуан — статую Командора, составили смысловой центр экспозиции, посвященной отношениям города и поэта.

Среди экспонатов — фотографии из личного архива Пригова 1960–1990-х годов, карта боевых действий, воссозданная по его тексту «Беляево 99 и навсегда». В нем Пригов воспел свой родной район, сочинив его альтернативную историю и мифологию. Отдельного упоминания заслуживает инсталляция «Вознесение», посвященная не состоявшейся по причине смерти Пригова акции, участники которой должны были отнести читающего свои стихи поэта в шкафу на 22-й этаж общежития МГУ . Акция была намечена на 7 июля 2007 года.

Побывать на выставке о советском модернизме

Время: до 20:00 Место: галерея «ГРАУНД Песчаная» (Новопесчаная улица, дом 23, корпус 7)

В галерее «ГАУНД Песчаная» с конца марта проходит выставка, посвященная советскому модерну. Модернистская архитектура, пришедшая на смену сталинскому ампиру в конце 1950-х, решала две задачи — экономическую (удешевление строительства) и идеологическую (в то время в СССР активно боролись с излишествами) и ознаменовала начало нового этапа в жизни страны. Ключевые московские модернистские объекты известны всем — Дворец пионеров, Останкинская телебашня, кинотеатр «Россия», здание ТАСС . Выставка «Советский модернизм. Откуда: и Куда:» — своеобразная попытка осмыслить исторический фон архитектурных изменений 1950–1980-х. В экспозицию вошли марки, открытки, значки и буклеты того времени.

Посмотреть старый голливудский фильм

Время: 18:30 Место: кинотеатр «Сатурн» (Снежная улица, дом 18)

В «Сатурне» снова начался «Киновинтаж». На этот раз в центре внимания — голливудская звезда 1930-х, актриса, певица и танцовщица Джинджер Роджерс , постоянная партнерша танцора и певца Фреда Астера . В программе — восемь фильмов с ее участием: мелодрамы, мюзиклы и комедии. Сегодня можно посмотреть драму «Дверь на сцену» (1937), в которой Роджерс сыграла вместе с другой легендарной актрисой — Кэтрин Хепберн . Главная героиня, богатая красавица Терри Рэндалл , мечтает о бродвейской сцене. Сбывшись, мечта приводит к разочарованию: Терри находит реальную жизнь актеров совсем не такой, какой представляла себе раньше.

Сходить на встречу книжного клуба

Время: 19:00 Место: библиотека имени Н. А. Некрасова (Бауманская улица, дом 58/25, строение 14)

В некрасовской библиотеке уже два года действует «Маленький книжный клуб». Его члены раз в три недели собираются, чтобы за чашкой чая обсудить очередную книгу. Говорят и о художественной литературе, и о нон-фикшне, и даже о путеводителях. Сегодняшняя встреча будет посвящена обсуждению роман «Уилт» (1976), первом в серии об Уилте английского писателя-сатирика Тома Шарпа. Читали книгу и хотите поделиться своими мыслями о ней? Присоединяйтесь к членам клуба. Это бесплатно, потребуется только регистрация.

Время: 19:00 Место: Московский международный дом музыки (Космодамианская набережная, дом 52/8)

Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» сегодня представит в Доме музыки свой новый мультимедийный проект, в котором музыка Джузеппе Верди соединяется с полотнами великих художников Возрождения. Музыканты исполнят Реквием, написанный Верди на смерть писателя и поэта Алессандро Мандзони в 1874 году. По популярности он сравним с операми композитора — через несколько дней после первого исполнения в церкви Святого Марка в Милане Реквием Верди уже звучал в театре Ла Скала.