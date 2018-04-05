Реализм и провокация: пять причин сходить на выставку Караваджо в Челябинске

Сегодня, 5 апреля, в Историческом музее Южного Урала открывается выставка репродукций великого итальянского художника Микеланджело де Караваджо под названием «Парадокс Караваджо». Накануне открытия научный сотрудник музея Марья Аникина рассказала, почему стоит увидеть экспозицию, даже если вы далеки от высокого искусства.

Искусство даром

В России есть всего один подлинник Караваджо — «Юноша с лютней». Он выставлен в Эрмитаже . Большинство работ выдающегося художника выставлены у него на родине. У челябинцев появилась хорошая возможность познакомиться с его творчеством и окунуться в атмосферу Италии XVII века. Билет на выставку стоит всего 50 рублей.

Для тех, кто боится, что ничего не поймёт, под каждой картиной есть аннотация. Главное, уметь читать, но мы в наших читателях не сомневаемся.

Караваджо изобразил целую палитру эмоций Юдифи в момент отрубания головы полководца Олоферна

Реальнее реального

Караваджо — основоположник реалистического направления в европейской живописи 17 века. Многие заказчики даже отказывались от работ из-за их чрезмерной реалистичности. Художник правдоподобно изображал раны, смерть. Например, известный сюжет — Юдифь с отрубленной головой — у Караваджо это сам момент убийства. Когда требовалось изобразить метровое тело, он рисовал его с натуры.

Писать с натуры было его принципом — для того времени это было провокацией. И если Рафаэль рисовал свою сожительницу, то но никто не мог упрекнуть его, что это была булочница. А у Караваджо на картине «Мадонна ди Лорето» в образе Богоматери оказалась хорошо знакомая всем куртизанка. Масла в огонь подлили глубокое декольте Богоматери и грязные пятки паломника.

Изображая Мадонну, художник просто скопировал натурщицу-куртизанку

Эффект присутствия

Караваджо — художник очень театральный. Он любил начинать свое повествование не издалека, а сразу с того, от чего зрителю не оторвать глаз. Чтобы показать динамику, он использовал сложные ракурсы: работу «Обращение Савла» мы видим глазами человека, упавшего с лошади. В работе «Погребение Христа» кажется, что локоть Никодима вот-вот прорвет холст. А глядя на людей, стоящих на кладбищенской плите, кажется, что одно неловкое движение и они сорвутся в могилу.

Зритель видит картину, как будто только что сам упал с коня

Захватывающие и точно описанные события в произведениях Караваджо — во многом результат его жизненного опыта. Художник прожил всего 38 лет. Он часто попадал в истории, бежал из тюрем, сбегал оттуда, был объявлен папой Римским вне закона (а это значило, что любой человек мог его не только убить, но еще и получить за это награду). Караваджо был вынужден бежать, попал на Мальту, там понравился главе рыцарского ордена, но после того, как его приняли, он вновь стал замешан в скандале. Когда он решил перебраться обратно на родину, его задержали в порту, а тем временем корабль с его вещами уже отплыл. Художник отправился пешком и умер не то от малярии, не то от тифа.

Вдохновляет Голливуд

Психологизма и драматизма Караваджо добивался особым способом изображения света, источника которого на картинах почти никогда не видно. Он расположен где-то над головами героев, выхватывая самое важное, высвечивая из темноты их фигуры, лица, жесты — а в итоге характеры и эмоции.

Кстати, работы Караваджо лучше смотрятся издалека

Этот способ начала использовать целая плеяда художников. Искусство Караваджо оказало огромное влияние на творчество не только многих итальянских, но и ведущих западноевропейских мастеров — Рубенса, Веласкеса, Рембрандта. Караваджисты появились в Испании (Хосе Рибера), Франции (Трофим Биго), Фландрии и Нидерландах (Геррит ван Хонтхорст, Хендрик Тербрюгген, Юдит Лейстер) и других странах Европы, не говоря о самой Италии (Орацио Джентилески).

Композиционные и световые приёмы в искусстве позднее переняли и кинематографисты. Такой многозначительный свет по сей день пытаются воспроизводить на театральных подмостках и в голливудских фильмах.

Все уже видели, а ты ещё нет Выставка «Парадокс Караваджо» путешествует по городам России уже семь лет, последний раз она была выставлена в Самаре. Экспозицию увидели сотни тысяч человек, сходите и вы! Выставка будет работать до середины мая.

Караваджо уделял внимание деталям, тщательно прорисовывая даже фрукты