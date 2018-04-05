Ямал представит традиции народа ханты в Эстонии

В городах Таллин, Тарту и Обнице с 11 по 14 апреля пройдут международные мероприятия этнокультурного характера, приуроченные к знакомству с культурой северных малочисленных народов.

В программе — концертные выступления, презентации, фильмы, мастер-классы, выставки традиционных костюмов, экспозиции декоративно-прикладного творчества, демонстрация языковых и этнографических особенностей северных народов.

Делегацию округа возглавит представитель окружной департамента международных и внешнеэкономических связей Павел Лановой. Поездка станет очередным этапом сотрудничества и развития культурно-гуманитарных связей с зарубежными партнёрами. Традиционную культуру народа ханты представит преподаватель Шурышкарской районной детской школы искусств Леонид Лонгортов. Он — мастер декоративного прикладного искусства, поёт и играет на национальных инструментах народа ханты.