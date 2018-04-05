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Ямал представит традиции народа ханты в Эстонии
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Ямал представит традиции народа ханты в Эстонии 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
В городах Таллин, Тарту и Обнице с 11 по 14 апреля пройдут международные мероприятия этнокультурного характера, приуроченные к знакомству с культурой северных малочисленных народов.
В программе — концертные выступления, презентации, фильмы, мастер-классы, выставки традиционных костюмов, экспозиции декоративно-прикладного творчества, демонстрация языковых и этнографических особенностей северных народов.
Делегацию округа возглавит представитель окружной департамента международных и внешнеэкономических связей Павел Лановой. Поездка станет очередным этапом сотрудничества и развития культурно-гуманитарных связей с зарубежными партнёрами. Традиционную культуру народа ханты представит преподаватель Шурышкарской районной детской школы искусств Леонид Лонгортов. Он — мастер декоративного прикладного искусства, поёт и играет на национальных инструментах народа ханты.
Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в окружном департаменте международных и внешнеэкономических связей, участие в подобных мероприятиях дает возможность в сохранении и развитии социальных традиций финно-угорских народов, создании позитивного имиджа автономного округа.
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