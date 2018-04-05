Новосибирская художница просит у горожан пластик

Материал нужен ей для создания скульптур.

Маяна Насыбуллова обратилась к жителям Новосибирска на своем канале Youtube. Для скульптур необходим твёрдый пластик любого цвета — крышки от бутылок, флаконы от бытовой химии или канистры. Сбор начнется 8 апреля в мастерской Насыбулловой по адресу проспект Димитрова, 6 и продлится всю неделю. После этого художница начнет работу над скульптурами для московской выставки «Пустые оболочки», которая будет проходить в галерее «Фрагмент». Маяна Насыбуллова окончила Новосибирскую государственную архитектурно-художественную академию. Одна из ее самых известных работ, силиконовая уточка с головой Ленина, была продана на аукционе за четыре тысячи двести евро.