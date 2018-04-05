Ещё
Ребятам рассказали о Солнце
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ребятам рассказали о Солнце 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
В старшей группе «Умка» ОК «Юго-Запад» ребята поговорили с воспитателем Татьяной Анциферовой о солнце как об источнике жизни на земле и как об одном из главных образов народного декоративно — прикладного искусства.
Чтобы понять, как изображается солнышко на бумаге, ребята рассмотрели много иллюстраций. Также детям было рассказано о жизни строении солнца и о том, как оно взаимодействует с землей.
Для того, чтобы нарисовать солнышко добрым и красивым, большим и теплым, ребята использовали гуашь.
В финале занятия была устроена выставка работ дошколят.
Вестник района Гагаринский: последние новости
Государственный музей им. Пушкина впервые за пять лет повысит цены на билеты Большой московский цирк принял участие в форуме профессионалов Выставка, посвященная Александру II, открылась в Историческом музее
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло37
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?30
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате7
Видео
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение