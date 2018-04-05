Ребятам рассказали о Солнце

В старшей группе «Умка» ОК «Юго-Запад» ребята поговорили с воспитателем Татьяной Анциферовой о солнце как об источнике жизни на земле и как об одном из главных образов народного декоративно — прикладного искусства.

Чтобы понять, как изображается солнышко на бумаге, ребята рассмотрели много иллюстраций. Также детям было рассказано о жизни строении солнца и о том, как оно взаимодействует с землей.

Для того, чтобы нарисовать солнышко добрым и красивым, большим и теплым, ребята использовали гуашь.

В финале занятия была устроена выставка работ дошколят.