Заратустра на полотне Рафаэля: как рыжий кот из Петербурга оказался на шедеврах мирового искусства

Толстый рыжий кот Заратустра из Петербурга известен на весь интернет. Он давно стал мемом, у него даже есть своя книга, выпущенная в американском издательстве. Чем же он так прославился? Его хозяйка, художница Светлана Петрова , уже более двух лет с помощью фотошопа помещает Заратустру на полотна шедевров мировой живописи.

У кота даже есть свой официальный инстаграм-аккаунт. Более 550 публикаций, 42 тысячи подписчиков и огромное множество великих художников, частью картин которых стал Заратустра.

Публикация от Fat Cat Art (@fatcatart)

30 Мар 2018 в 9:58 PDT В день рождения Винсента Ван Гога, 30 марта, в аккаунте появилась картина «Подсолнухи» с котом.

Публикация от Fat Cat Art (@fatcatart)

18 Мар 2018 в 8:59 PDT «Кот Заратустра был бы единственным достойным кандидатом на выборах, если бы только был внесен в список».

Публикация от Fat Cat Art (@fatcatart)

8 Мар 2018 в 8:23 PST Иногда Светлана меняет даже названия картин, добавляя в них упоминание о коте. К примеру, это полотно Мари-Дениз Вильер художница назвала «Рисующая кота молодая женщина».

Публикация от Fat Cat Art (@fatcatart)

4 Янв 2018 в 8:26 PST Мнения по поводу такого «искусства» разделились: кому-то приносит удовольствие видеть милого и пушистого кота на картинах, а кто-то считает, что Светлана посягает на «святое» и искажает классические произведения.

Публикация от Fat Cat Art (@fatcatart)

12 Дек 2017 в 10:21 PST Художница уверяет, что Заратустра обожает позировать и иногда даже сам зовет хозяйку, принимая кокетливые позы.