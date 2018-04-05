Ещё
Заратустра на полотне Рафаэля: как рыжий кот из Петербурга оказался на шедеврах мирового искусства
Далее:
Читайте также:
Ещё

Заратустра на полотне Рафаэля: как рыжий кот из Петербурга оказался на шедеврах мирового искусства 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Толстый рыжий кот Заратустра из Петербурга известен на весь интернет. Он давно стал мемом, у него даже есть своя книга, выпущенная в американском издательстве. Чем же он так прославился? Его хозяйка, художница Светлана Петрова, уже более двух лет с помощью фотошопа помещает Заратустру на полотна шедевров мировой живописи.
У кота даже есть свой официальный инстаграм-аккаунт. Более 550 публикаций, 42 тысячи подписчиков и огромное множество великих художников, частью картин которых стал Заратустра.
Публикация от Fat Cat Art (@fatcatart)
30 Мар 2018 в 9:58 PDT  В день рождения Винсента Ван Гога, 30 марта, в аккаунте появилась картина «Подсолнухи» с котом.
Публикация от Fat Cat Art (@fatcatart)
18 Мар 2018 в 8:59 PDT  «Кот Заратустра был бы единственным достойным кандидатом на выборах, если бы только был внесен в список».
Публикация от Fat Cat Art (@fatcatart)
8 Мар 2018 в 8:23 PST  Иногда Светлана меняет даже названия картин, добавляя в них упоминание о коте. К примеру, это полотно Мари-Дениз Вильер художница назвала «Рисующая кота молодая женщина».
Публикация от Fat Cat Art (@fatcatart)
4 Янв 2018 в 8:26 PST  Мнения по поводу такого «искусства» разделились: кому-то приносит удовольствие видеть милого и пушистого кота на картинах, а кто-то считает, что Светлана посягает на «святое» и искажает классические произведения.
Публикация от Fat Cat Art (@fatcatart)
12 Дек 2017 в 10:21 PST  Художница уверяет, что Заратустра обожает позировать и иногда даже сам зовет хозяйку, принимая кокетливые позы.
Bigpicture.ru: последние новости
«AdBlock’а на вас нет!»: художник представил, как выглядела бы жизнь без рекламы Бывший резидент Comedy Club открыл в США музей селфи «Ваш бургер, Мадонна»: герои полотен Ренессанса поглощают горы фастфуда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло37
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?30
Где дешево отдохнуть на майские праздники2
Видео
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение