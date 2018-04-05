Ещё
В Петербурге блогеры залезли ночью в Ботанический сад СПбГУ
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Петербурге блогеры залезли ночью в Ботанический сад СПбГУ 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Блогеры из Петербурга ночью незаконно пробрались в Ботанический сад СПбГУ. Видеозапись их вылазки опубликована на YouTube-канале Urban Dreams.
Любители экстремальных ощущений проникли в закрытый Ботанический сад через дыру в стене. Молодые люди прогулялись до здания оранжереи и залезли внутрь через разьитое окно. По пути блогеры не встретили ни охранников, ни других сотрудников.
Оказавшись в оранжерее, блогеры записали видео, в котором рассказали об истории Ботанического сада, о растениях, которые можно здесь встретить. А также поделились своими впечатлениями от увиденного.
После этого нарушители спокойно покинули территорию сада.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
В Петербурге блогеры залезли ночью в Ботанический сад СПбГУ В 2017 году женщины в Петербурге сделали почти 20 тысяч абортов С 21 декабря в Петербурге введут новые ограничения движения
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал7
5 советских фильмов с великолепной Элиной Быстрицкой4
Видео
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение