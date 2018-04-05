В Петербурге блогеры залезли ночью в Ботанический сад СПбГУ

Блогеры из Петербурга ночью незаконно пробрались в Ботанический сад СПбГУ. Видеозапись их вылазки опубликована на YouTube-канале Urban Dreams.

Любители экстремальных ощущений проникли в закрытый Ботанический сад через дыру в стене. Молодые люди прогулялись до здания оранжереи и залезли внутрь через разьитое окно. По пути блогеры не встретили ни охранников, ни других сотрудников.

Оказавшись в оранжерее, блогеры записали видео, в котором рассказали об истории Ботанического сада, о растениях, которые можно здесь встретить. А также поделились своими впечатлениями от увиденного.

После этого нарушители спокойно покинули территорию сада.