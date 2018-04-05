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Из Подмосковья в Германию направили выставку, посвященную Чайковскому
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Из Подмосковья в Германию направили выставку, посвященную Чайковскому 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Подмосковье подготовило выставочный проект, посвященный теме «Чайковский и Германия», и направило его в Гамбург, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.
«В Германию отправляется выставка, подготовленная Государственным мемориальным музыкальным музеем-заповедником Чайковского. Выставка будет экспонироваться с 12 апреля по 5 мая в Гамбурге в Доме Чайковского в рамках ежегодного музыкального фестиваля «IV Международные Дни Чайковского в Гамбурге», — сказала министр культуры региона Оксана Косарева.
Это второй выставочный проект музея на фестивале. В прошлом году выставка была посвящена жизни и творчеству композитора и называлась «Я артист, который может и должен принести честь своей родине. Петр Ильич Чайковский».
Нынешняя выставка посвящена теме «Чайковский и Германия» и построена хронологически. В ней каждая из тем представлена материалами из коллекций Государственного музея-заповедника Чайковского, в том числе из личного фонда композитора.
«Германия и немецкая культура во многом определили жизнь и творчество П. И. Чайковского — абсолютно русского и одновременно, говоря словами Ф. М. Достоевского, «всемирно отзывчивого» композитора. В его родословную входило несколько семейных линий, представлявших выходцев из Германии, которые служили в России, начиная с XVIII века: Асье, Гогели, Кейзеры, Шоберты, Литке, Беренсы и другие», — уточняется в материале.
В начале XXI века исследователи выяснили, что прадедом Чайковского по материнской линии был знаменитый художник-модельер Мейсенской фарфоровой мануфактуры — Мишель Виктор Асье. Француз по происхождению, он провёл почти всю свою сознательную жизнь в Саксонии, где и женился на немке.
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