В Москве пройдет ARTLihoradka

В субботу, 14 апреля, в московском клубе Squat ¾ состоится весенняя ARTLihoradka — проект онлайн-галереи BORSСH, направленный на поддержку молодых художников. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Мосленты»

«На этот раз, в коллаборации с командой ТОТ:SPOT, знакомство и общение с молодыми представителями художественной и музыкальной сцен продлится всю ночь», — сообщили организаторы.

Выставка пройдет в необычном формате: гостям представят модулярные лайвы, аудиовизуальные и видео-арт перформансы, электроакустические и пространственные инсталляции, а также устроят продажу произведений современного искусства. В клубе оборудуют три танцпола, а во внутреннем дворе клуба появится мини-кинотеатр.

В рамках ARTLihoradka покажут работы выпускников таких школ, как Британская Высшая Школа Дизайна, Свободные Мастерские, МГХАИ имени Сурикова, Школы Родченко, а также участников международных фестивалей Raduga Design, Roman Ermakov, Vladimir Ermachenkov и других.

«Внутренний двор Squat ¾ на одну ночь превратится в мини-кинотеатр, где заинтересованному вниманию предстанет короткий метр от студентов Школы Родченко. Создавать атмосферу для просмотра будет один из лучших чайных клубов Москвы ЧаЕ», — говорится в релизе.