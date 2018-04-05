Апрель в Нижнем Новгороде: встреча весны, гастроли и современное искусство

Одним из самых ожидаемых событий апреля станет открытие детского театра «Вера» после реконструкции, которая длилась почти год. Здание практически было отстроено заново. В театре появилось современное звуковое оборудование, а зрительный зал расширился до 153 мест. К открытию артисты готовят яркое представление, которое станет сюрпризом для зрителей. Изначально планировалось, что театр «Вера» распахнет свои двери 15 апреля, но после трагедии в Кемерове специалисты провели внеплановую проверку и выявили ряд замечаний, которые в настоящее время устраняются. Таким образом, торжественное открытие пришлось перенести. Оно состоится после 16 апреля. Фото: Надежда Кей Для тех, кто хочет с душой и фантазией отметить Пасху и побольше узнать о традициях этого праздника, в столице Приволжья пройдет сразу несколько мероприятий. Прежде всего они рассчитаны на детей, но многие из них будут интересны и взрослым. Так, Музей истории и культуры Московского района с 9 по 13 апреля приглашает юных нижегородцев и их родителей на «Пасхальные посиделки». Ребят ждут веселые игры от ансамбля народной песни «Сударушка». Кроме того, все желающие под руководством опытных художников смогут научиться расписывать пасхальные яйца.

В архитектурно-этнографическом музее-заповеднике «Щелоковский хутор» 6 апреля пройдет праздник для всей семьи. В «живых» декорациях среди старинных домов и церквей состоятся мастер-классы по пасхальной и весенней тематике с разучиванием закличек.

В выставочном зале «Покровка, 8» с 5 по 30 апреля будет открыта уникальная экспозиция «В соавторстве с природой». В залах музея представят пасхальные яйца из натуральных камней. Экспонаты из частной коллекции созданы руками мастеров с помощью самой природы. Здесь не встретить двух одинаковых произведений, ведь причудливые узоры натуральных камней никогда не повторяются. На выставке можно будет увидеть сувениры из малахита, яшмы, бирюзы и чароита.

В литературно-мемориальном музее Н. А. Добролюбова 5, 9 и 10 апреля пройдут мастер-классы по созданию оригинального украшения для пасхального стола. Художница Ольга Шанаева расскажет и покажет, как сделать подставку под яйцо в виде зайчика в технике оригами.

Нижегородский театр оперы и балета имени А. С. Пушкина в Пасхальное воскресенье представит оперу Чайковского «Иоланта». Несмотря на то, что она не покидает его сцену на протяжении сорока лет, ее по сей день считают одним из самых светлых произведений великого композитора. Фото: Нижегородский театр оперы и балета имени А. С. Пушкина

"Сегодня так же ясно и утонченно звучит оркестр, тепло и свет излучают декорации, искренне и высокопрофессионально рассказывают историю о большой Вере и большой Любви артисты театра, завершая спектакль ликующим гимном Свету", — подчеркнули в театре.

Еще один апрельский праздник — не столь известный, но красивый и трогательный — нижегородцев приглашает отметить музей-заповедник «Щелоковский хутор». Он посвящен встрече птиц. Издавна славяне верили, что пернатые являются посредниками между землей и небом, а весной вместе с ними возвращаются души предков. На празднике «Жавората», который состоится 22 апреля, дети и взрослые узнают о старинных обрядах закликания птиц, научатся мастерить скворечники, услышат старинные и современные песни о пернатых. Также запланирована экскурсия по весеннему лесу, викторины, конкурсы и мастер-классы. Ребята смогут самостоятельно сделать жаворонков из теста и джутовых нитей. Фото: музей-заповедник «Щелоковский хутор»

В апреле в Нижнем Новгороде продолжатся и мероприятия, посвященные юбилею Максима Горького. Несмотря на то, что знаменательная дата уже прошла, приуроченные к ней события будут длиться в течение всего 2018 года. В ближайшие дни нижегородцы и гости города смогут посетить выставки «Максим Горький и фотография» и «Кому нужен Горький?» Фото: Надежда Кей На первой зрителям представлены редкие кадры из жизни писателя, сделанные в разные годы. Вторая экспозиция включает в себя произведения живописи, графики и скульптуры из фондов Нижегородского государственного художественного музея. Ряд картин был отреставрирован специально для выставки. А в Литературном музее недавно открылась уникальная мультимедийная выставка «Новая жизнь. Максим Горький и первая русская революция». Зрители увидят редкие печатные издания, материалы мемориальной коллекции, иконы. Также впервые представлены уникальные снимки, созданные за рубежом. Экскурсии сопровождает кинохроника событий тех лет, фрагменты теле— и киноверсий произведений Горького. Благодаря современным мультимедийным технологиям некоторые экспонаты будут демонстрироваться в интерактивном режиме. Кроме того, в Литературном музее 19 апреля будет показан спектакль «Твоя Катя » по пьесе нижегородского драматурга Нины Прибутковкой. В ее основу легла переписка Горького с женой Екатериной. Материалы для создания пьесы автору передала правнучка писателя. Несмотря на то, что Екатерина Пешкова уничтожила почти все письма, некоторые из них чудом сохранились. Фото: Литературный музей

Марии и Поклонников современного искусства ждут в ГЦСИ «Арсенал», где с 5 апреля начнут работу сразу три новые выставки. Одна из них посвящена самому ожидаемому событию года — чемпионату мира по футболу, несколько матчей которого пройдут и в Нижнем Новгороде. Зрители увидят архивные снимки спортивных фотографов трех поколений — Николая Евгения Волковых . Рассматривая уникальные кадры, зрители смогут заново пережить моменты триумфа лучших мировых команд и увидеть портреты легенд футбола. Вторая выставка показывает современный пейзаж глазами двух художников — Егора Плотникова из Москвы и Генсу Ана из Южной Кореи. Третья экспозиция знакомит зрителей с творчеством художника-графика Юрия Соболева , одно из лидеров московского неофициального искусства 1960-1970-х годов. Фото: ГЦСИ «Арсенал»