Житель Свердловской области победил в конкурсе «Музейный десант»

Определены победители конкурса «Музейный десант» благотворительной программы «Музей без границ» Благотворительного фонда В. Потанина . 40 сотрудников российских музеев получат возможность изучить опыт российских и зарубежных коллег в ходе индивидуальных или групповых поездок.

Конкурс проводился в новом формате и с новыми номинациями. Победителем конкурса из Свердловской области в номинации «Групповые поездки по России для руководителей музеев» стал Постников Игорь, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Каменск-Уральский краеведческий музей им. И. Я Стяжкина», город Каменск-Уральский, Свердловская область.

«Конкурс «Музейный десант» позволяет увидеть, какие вопросы наиболее актуальны сегодня для музейных профессионалов. В этом году тематика поездок стала гораздо разнообразнее. Помимо традиционных тем реставрации, хранения, работы с посетителями, наши победители будут изучать маркетинговую политику, развитие музейного сервиса, проектирование художественных пространств, формирование партнерств. Характерно, что в этом году победители поедут не только учиться, но и делиться знаниями: впервые при поддержке Фонда четверо российских музейщиков представят свои наработки на международных профессиональных площадках в Германии («Пространство и его художественное решение»), Италии («Конференция по наскальному искусству), Финляндии («Взаимодействие музеев с социально-ориентированными НКО в сфере культуры и искусства») и Франции («V Международный палеонтологический конгресс»). Для нас важно, чтобы программы Фонда не только удовлетворяли спрос, но и предлагали идеи на перспективу, поэтому участники директорской стажировки будут углубленно изучать тему партнерства — сотрудничества музеев с интернет-компаниями и электронными медиа, университетами и лабораториями, бизнесом и социально ориентированными НКО, театрами, концертными площадками, креативными кластерами, бизнесом, профессиональными сообществами», — рассказала генеральный директор Благотворительного фонда В. Потанина Оксана Орачева.

Конкурс «Музейный десант» содействует профессиональной мобильности сотрудников российских музеев и подразумевает предоставление грантов для участия в индивидуальном обучении, семинарах, и образовательных программах в России и за рубежом.