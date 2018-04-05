Ещё
Житель Свердловской области победил в конкурсе «Музейный десант»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Житель Свердловской области победил в конкурсе «Музейный десант» 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Определены победители конкурса «Музейный десант» благотворительной программы «Музей без границ» Благотворительного фонда В. Потанина. 40 сотрудников российских музеев получат возможность изучить опыт российских и зарубежных коллег в ходе индивидуальных или групповых поездок.
Конкурс проводился в новом формате и с новыми номинациями. Победителем конкурса из Свердловской области в номинации «Групповые поездки по России для руководителей музеев» стал Постников Игорь, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Каменск-Уральский краеведческий музей им. И. Я Стяжкина», город Каменск-Уральский, Свердловская область.
«Конкурс «Музейный десант» позволяет увидеть, какие вопросы наиболее актуальны сегодня для музейных профессионалов. В этом году тематика поездок стала гораздо разнообразнее. Помимо традиционных тем реставрации, хранения, работы с посетителями, наши победители будут изучать маркетинговую политику, развитие музейного сервиса, проектирование художественных пространств, формирование партнерств. Характерно, что в этом году победители поедут не только учиться, но и делиться знаниями: впервые при поддержке Фонда четверо российских музейщиков представят свои наработки на международных профессиональных площадках в Германии («Пространство и его художественное решение»), Италии («Конференция по наскальному искусству), Финляндии («Взаимодействие музеев с социально-ориентированными НКО в сфере культуры и искусства») и Франции («V Международный палеонтологический конгресс»). Для нас важно, чтобы программы Фонда не только удовлетворяли спрос, но и предлагали идеи на перспективу, поэтому участники директорской стажировки будут углубленно изучать тему партнерства — сотрудничества музеев с интернет-компаниями и электронными медиа, университетами и лабораториями, бизнесом и социально ориентированными НКО, театрами, концертными площадками, креативными кластерами, бизнесом, профессиональными сообществами», — рассказала генеральный директор Благотворительного фонда В. Потанина Оксана Орачева.
Конкурс «Музейный десант» содействует профессиональной мобильности сотрудников российских музеев и подразумевает предоставление грантов для участия в индивидуальном обучении, семинарах, и образовательных программах в России и за рубежом.
Уральский меридиан: последние новости
Южноуральцам покажут уникальную икону на выставке одного экспоната Ямал в самом сердце Лондона В Югре художники поделятся секретами росписи пасхальных яиц
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал4
МакSим показала отношения с бывшим мужем3
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
5 советских фильмов с великолепной Элиной Быстрицкой3
Видео
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение