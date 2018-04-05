Ретро-ралли «108 минут» проведут в Москве в рамках Дня космонавтики

Для гостей Музея космонавтики 14 апреля проведут ретро-ралли «108 минут», выставку ретро-машин и первый этап гонок на педальных машинах для детей в рамках празднования Дня космонавтики. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

«14 апреля, в рамках празднования Дня космонавтики, гостей Музея космонавтики ждет автомарафон: ретро-ралли «108 минут», выставка ретро-машин музея ГУ ГИБДД МВД Москвы и МРОО «Военно-Техническое Общество», первый этап гонок на педальных машинах для детей и показательные выступления кавалерии 1 Оперативного Полка Полиции ГУ МВД Москвы», — говорится в сообщении.

Как уточняется, участники ретро-ралли отправятся в путешествие по космическим местам Москвы. У каждой команды будет свой бортовой журнал, подобный тем, которые первые космонавты брали в полет. Участникам предстоит выполнить задания на эрудицию, логику и сообразительность. Задача команды — правильно решить полученные задания и пройти локации за отведенное время. Отмечается, что для участия необходима предварительная регистрация. Старт состоится в 12:00 у входа в Музей космонавтики, а награждение — в 16:00. В рамках праздничных мероприятий также запланировано проведение первого этапа гонок на педальных машинах для детей, на кубок SternAuto, при поддержке Музея космонавтики и Военно-Технического Общества, ГУ ГИБДД МВД Москвы. Это первые в России соревнования на педальных машинах для детей, где юные спортсмены делают первые шаги в автоспорте. Участие по предварительной регистрации на сайте. Перед входом в Музей космонавтики на выставке ретро-автомобилей гости и жители столицы увидят эволюцию развития машин, связанных с освоением космоса. В том числе: трехосный полноприводный плавающий автомобиль «Синяя птица» (ЗИЛ-49061), который принимает участие в спасении экипажей, машину связи Газ-69 Р-104 АМ, которая принимала участие при поиске и спасении космонавтов — автомобили из музея ГУ ГИБДД Москвы. Также 14 апреля пройдут показательные выступления кавалеристов 1 ОПП ГУ МВД Москвы.