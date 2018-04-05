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Выставка костюмированной фарфоровой скульптуры «Маскарад» откроется в Измайлове
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Выставка костюмированной фарфоровой скульптуры «Маскарад» откроется в Измайлове 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
2018 г. В Центре русской культуры «Кремль в Измайлове» с 6 апреля по 5-е октября будет работать выставка костюмированной фарфоровой скульптуры «Маскарад». Посетители увидят художественные образы известных исторических деятелей, литературных и сказочных персонажей, таких как Наполеон, Александр I, Нефертити, Мадам де Помпадур, а также различных прекрасных дам и галантных кавалеров. Специально изготовленные для выставки декорации создают атмосферу пышного придворного бала.
Здесь также можно будет встретить кукол в венецианских карнавальных масках, зрителей, несомненно, привлечет и «Мини-театр теней», где изображения танцующих пар представят старинные бальные танцы. Впервые в экспозицию вошли куклы в человеческий рост, среди которых — А. С. Пушкин.
В основе выставки лежат авторские работы члена Союза художников России, художника театра и кино, главного художника музея кукол «Галерея Анастасии Чижовой» Олины Вентцель. Отметим, что все экспонаты изготовлены из фарфора вручную, в единственном экземпляре.
Выставка будет работать ежедневно, кроме понедельника с 11.00 до 19.00.
Адрес: Измайловское шоссе 73Ж. Цена билетов — 200 руб., льготный — 150 руб.
Для инвалидов 1-й и 2-й групп, участников ВОВ, детей из многодетных семей, дошкольников —
вход бесплатный.
Возможен заказ экскурсии по выставке. Справки по тел. : 8-985-420-81-55, 8-916-705-43-50.
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