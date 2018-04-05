В Самаре 6 апреля откроется фотовыставка «#ЛИЦАГОРОДА»

В пятницу, 6 апреля в 11:30 в Самарском государственном экономическом университете (ул. Советской Армии, 141) состоится открытие фотовыставки «#ЛИЦАГОРОДА», сообщает МБУ «Самарский Дом молодёжи».

Выставка представляет собой итог большого проекта, который стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов в номинации «Межнациональное и межрелигиозное взаимодействие».

В рамках проекта 30 молодых людей разных национальностей с помощью профессиональных гримеров, фотографов и ретушеров перевоплотились в представителей других национальностей. Результат работы оформили в виде фотовыставки, которая будет презентована в десятке учебных заведений Самары, а после разместится в Самарском Доме молодежи. Таким образом, выставку увидят более 30 000 студентов. Кроме того, фотографии будут размещены в сети интернет.

Фотовыставка «#ЛИЦАГОРОДА» пока не имеет аналогов в регионе. Идея ее заключается в том, что внутреннее содержание человека намного важнее формы. С помощью фотографий организаторы постараются показать, что внешность человека не главное, что объединяет всех людей значительно больше.

Проект реализуется за счёт средств Федерального агентства по делам молодёжи и при поддержке Муниципального бюджетного учреждения «Самарский Дом молодёжи».