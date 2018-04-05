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В Самаре 6 апреля откроется фотовыставка «#ЛИЦАГОРОДА»
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В Самаре 6 апреля откроется фотовыставка «#ЛИЦАГОРОДА» 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
В пятницу, 6 апреля в 11:30 в Самарском государственном экономическом университете (ул. Советской Армии, 141) состоится открытие фотовыставки «#ЛИЦАГОРОДА», сообщает МБУ «Самарский Дом молодёжи».
Выставка представляет собой итог большого проекта, который стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов в номинации «Межнациональное и межрелигиозное взаимодействие».
В рамках проекта 30 молодых людей разных национальностей с помощью профессиональных гримеров, фотографов и ретушеров перевоплотились в представителей других национальностей. Результат работы оформили в виде фотовыставки, которая будет презентована в десятке учебных заведений Самары, а после разместится в Самарском Доме молодежи. Таким образом, выставку увидят более 30 000 студентов. Кроме того, фотографии будут размещены в сети интернет.
Фотовыставка «#ЛИЦАГОРОДА» пока не имеет аналогов в регионе. Идея ее заключается в том, что внутреннее содержание человека намного важнее формы. С помощью фотографий организаторы постараются показать, что внешность человека не главное, что объединяет всех людей значительно больше.
Проект реализуется за счёт средств Федерального агентства по делам молодёжи и при поддержке Муниципального бюджетного учреждения «Самарский Дом молодёжи».
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