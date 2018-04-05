Ещё
Как Верещагин покорил Америку, а Репин попал в мультфильм
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как Верещагин покорил Америку, а Репин попал в мультфильм 

Forbes.ru 58 минут назад
Фото: Forbes.ru
В первый раз две стипендии U-Art вручил в прошлом году: беспрецедентный случай, когда научную работу Третьяковской галереи поддержал частный благотворительный фонд.
Стипендия U-Art устроена просто: заявки научных сотрудников рассматривает экспертный совет, в который входят генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, заместитель генерального директора по научной работе Татьяна Карпова, советник генерального директора Фаина Балаховская, заместитель генерального директора по просветительской и издательской деятельности Марина Эльзессер, ученый секретарь Татьяна Юдкевич, а также соучредитель фонда U-ART, искусствовед Ивета Манашерова. Стипендии не выдаются на руки, фонд оплачивает все расходы стипендиата в период поездки.
В прошлом году было подано семья заявок, в этом — девять. Запрашивали поддержку исследований в США, Италии, Великобритании. Стипендий вручено, как и в прошлом году — две. В этот раз фонд оплачивает две поездки в Америку.
Первое исследование связано с американским периодом Василия Верещагина — художник дважды бывал в США, провел большой выставочный тур и на аукционе в Нью-Йорке в 1891 году продал 111 своих работ. Найти архив Верещагина (следы ведут в нью-йоркский МоМА, в библиотеку конгресса США) и работы — задача исследователей. Вторая стипендия выдана на поиски следов Ильи Репина в Америке. В отличие от Верещагина, художник никогда в США не был, но трижды выставлялся там. В Метрополитен-музее хранится портрет Гаршина его работы, а в Принстонском университете — «Голгофа». В архивах университета надеются обнаружить и мультфильм 1931 года по мотивам репинских «Запорожцев, которые пишут письмо турецкому султану».
Читайте также
Ульви Касимов: «Если музей принимает твой дар, это подтверждение качества твоей коллекции и качества тебя самого» Владимир Потанин: «У нас с Гейтсом и Баффетом совпадают общечеловеческие представления»
Forbes.ru: последние новости
Зачем американский инвестор скупил всего Рембрандта на рынке Что снится армянину: в Москве открылась выставка фотографа Ильи Вартаняна Почему у российских ресторанов нет звезд Michelin
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал4
МакSим показала отношения с бывшим мужем3
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
5 советских фильмов с великолепной Элиной Быстрицкой3
Видео
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение