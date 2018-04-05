Как Верещагин покорил Америку, а Репин попал в мультфильм

В первый раз две стипендии U-Art вручил в прошлом году: беспрецедентный случай, когда научную работу Третьяковской галереи поддержал частный благотворительный фонд.

Стипендия U-Art устроена просто: заявки научных сотрудников рассматривает экспертный совет, в который входят генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова , заместитель генерального директора по научной работе Татьяна Карпова , советник генерального директора Фаина Балаховская , заместитель генерального директора по просветительской и издательской деятельности Марина Эльзессер, ученый секретарь Татьяна Юдкевич, а также соучредитель фонда U-ART, искусствовед Ивета Манашерова. Стипендии не выдаются на руки, фонд оплачивает все расходы стипендиата в период поездки.

В прошлом году было подано семья заявок, в этом — девять. Запрашивали поддержку исследований в США, Италии, Великобритании. Стипендий вручено, как и в прошлом году — две. В этот раз фонд оплачивает две поездки в Америку.

Первое исследование связано с американским периодом Василия Верещагина — художник дважды бывал в США, провел большой выставочный тур и на аукционе в Нью-Йорке в 1891 году продал 111 своих работ. Найти архив Верещагина (следы ведут в нью-йоркский МоМА, в библиотеку конгресса США) и работы — задача исследователей. Вторая стипендия выдана на поиски следов Ильи Репина в Америке. В отличие от Верещагина, художник никогда в США не был, но трижды выставлялся там. В Метрополитен-музее хранится портрет Гаршина его работы, а в Принстонском университете — «Голгофа». В архивах университета надеются обнаружить и мультфильм 1931 года по мотивам репинских «Запорожцев, которые пишут письмо турецкому султану».

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