Ещё
Во Владивостоке открылась художественная выставка «Заповедное море: береговая черта»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Во Владивостоке открылась художественная выставка «Заповедное море: береговая черта» 

Prim.News 54 минуты назад
Фото: Prim.News
Она проходит в Институте биологии моря ДВО РАН.
В здании Национального научного центра морской биологии (Институт биологии моря) ДВО РАН (Владивосток, ул. Пальчевского, 17) открылась выставка двух приморских живописцев среднего, зрелого уже поколения — Екатерины Кравцовой и Александра Казанцева «Заповедное море: береговая черта».
Новая выставка приурочена к знаменательной дате — 40-летию Дальневосточного морского биосферного государственного природного заповедника Дальневосточного отделения Российской академии наук.
Екатерина Анатольевна Кравцова — выпускник ДВГАИ, член Союза художников России, преподаватель ДВФУ — много лет сотрудничает с заповедником не только как художник, но и фотограф, и экскурсовод. Суммируя впечатления, тщательно отбирая характерные образы мест, Екатерина берёт на кончик кисти исключительно самое яркое, запоминающееся и творит в реалистическом ключе, что не отменяет полной свободы в выборе выразительных средств. Мешая морской пейзаж с лесным и натюрмортом, чередуя жанры, выстраивая игру первым, средним и дальним планами, как режиссёр кинофильма, она проявляет для нас заново всю мощь мало познанной дикой природы азиатской России.
Александр Леонидович Казанцев — тоже выпускник ДВГАИ, участник многочисленных групповых выставок — как выученик отечественной реалистической школы, представит натурные этюды юга Приморья: изгибы береговой линии, упругие горбы сопок, узнаваемые пейзажи острова Фуругельма. Другая часть творчества дальневосточного Робинзона — листы оригинальнейшей рукописной картографической «книги», создававшейся автором на протяжении ряда лет.
Выставка продлится до 25 апреля. Часы работы: с 10:00 до 17:00. Вход свободный.
Prim.News: последние новости
Международная выставка «Взяв в соавторы бумагу» откроется во Владивостоке Сёрферы «поймают волну» во владивостокском музее «Выставочный психоанализ» провели на вернисаже во Владивостоке
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал4
МакSим показала отношения с бывшим мужем3
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
5 советских фильмов с великолепной Элиной Быстрицкой3
Видео
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение