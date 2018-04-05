Во Владивостоке открылась художественная выставка «Заповедное море: береговая черта»

Она проходит в Институте биологии моря ДВО РАН

В здании Национального научного центра морской биологии (Институт биологии моря) ДВО РАН (Владивосток, ул. Пальчевского, 17) открылась выставка двух приморских живописцев среднего, зрелого уже поколения — Екатерины Кравцовой и Александра Казанцева «Заповедное море: береговая черта».

Новая выставка приурочена к знаменательной дате — 40-летию Дальневосточного морского биосферного государственного природного заповедника Дальневосточного отделения Российской академии наук.

Екатерина Анатольевна Кравцова — выпускник ДВГАИ, член Союза художников России, преподаватель ДВФУ — много лет сотрудничает с заповедником не только как художник, но и фотограф, и экскурсовод. Суммируя впечатления, тщательно отбирая характерные образы мест, Екатерина берёт на кончик кисти исключительно самое яркое, запоминающееся и творит в реалистическом ключе, что не отменяет полной свободы в выборе выразительных средств. Мешая морской пейзаж с лесным и натюрмортом, чередуя жанры, выстраивая игру первым, средним и дальним планами, как режиссёр кинофильма, она проявляет для нас заново всю мощь мало познанной дикой природы азиатской России.

Александр Леонидович Казанцев — тоже выпускник ДВГАИ, участник многочисленных групповых выставок — как выученик отечественной реалистической школы, представит натурные этюды юга Приморья: изгибы береговой линии, упругие горбы сопок, узнаваемые пейзажи острова Фуругельма. Другая часть творчества дальневосточного Робинзона — листы оригинальнейшей рукописной картографической «книги», создававшейся автором на протяжении ряда лет.

Выставка продлится до 25 апреля. Часы работы: с 10:00 до 17:00. Вход свободный.