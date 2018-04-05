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Пасхальные мотивы в Салехарде
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Пасхальные мотивы в Салехарде 

ИА Север-Пресс 27 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Салехарде 9 апреля откроют окружную выставку-конкурс народного прикладного творчества «Пасхальные мотивы». Мероприятие приурочили к празднованию Святой Пасхи.
Седьмой год подряд организатором выставки выступает окружной Дом ремесел совместно с Салехардской епархией, который дает возможность талантливым ямальцам представить свои творческие работы. В этом году окружной Дом ремесел соберет около 200 мастеров, владеющих такими техниками как бисероплетение, бумагопластика, лоскутная техника, художественная резка и роспись по дереву, валяние, керамика, вышивка, батик, изготовление кукол, вязание, вышивка и живопись. Экспозиция будет работать до 10 мая.
Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в окружном Доме ремесел, в дни работы выставки народные умельцы комплекса городской усадьбы проведут мастер-классы для всех желающих по изготовлению сувенира в технике трафаретного рисования.
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