Пасхальные мотивы в Салехарде

В Салехарде 9 апреля откроют окружную выставку-конкурс народного прикладного творчества «Пасхальные мотивы». Мероприятие приурочили к празднованию Святой Пасхи.

Седьмой год подряд организатором выставки выступает окружной Дом ремесел совместно с Салехардской епархией, который дает возможность талантливым ямальцам представить свои творческие работы. В этом году окружной Дом ремесел соберет около 200 мастеров, владеющих такими техниками как бисероплетение, бумагопластика, лоскутная техника, художественная резка и роспись по дереву, валяние, керамика, вышивка, батик, изготовление кукол, вязание, вышивка и живопись. Экспозиция будет работать до 10 мая.