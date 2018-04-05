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В Иркутске открылась уникальная выставка
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В Иркутске открылась уникальная выставка 

Парламентская газета 2 часа назад
В оранжерее Иркутского госуниверситета открылась уникальная выставка, где собраны растения из Священного писания, передаёт ОТР.
В экспозиции «Библейского сада» представлено более 120 видов флоры. Среди экспонатов — оливковые деревья, инжир, финиковая пальма, гранат, кипарис и виноград. Причём перед каждым растением установлена табличка с цитатой из Библии, в которой упоминается тот или иной вид.
Кроме того, посетители смогут увидеть и плоды представленных растений. По словам организатора выставки Натальи Гончаровой, жители Иркутска также смогут посмотреть на миндальное дерево и зёрна горчицы, которым в Библии уделяется много внимания. Экспозиция продлится до начала мая.
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