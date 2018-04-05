Планы на выходные: Пасха, итальянское кино и Гоголь 

Еженедельный гид Sobesednik.ru по новым выставкам, фестивалям и другим ярким событиям выходных 6-8 апреля.
Выставки
В пятницу, 6 марта, в Мультимедиа Арт Музее открываются три новые выставки. Две из них посвящены Японии: экспозиция «Память и свет. Японская фотография 1950–2000» не только покажет развитие японской фотографии, но и расскажет 50-летнюю историю страны через фоторепортаж.
На выставке «Масао Ямамото. Футляр Пустоты» можно будет увидеть работы знаменитого японского фотографа Масао Ямамото из собрания Etherton Gallery. Ямамото работает в технике серебряно-желатиновой печати, он намеренно тонирует снимки, чтобы они казались старыми. Таким образом фотограф подчеркивает хрупкость и мимолетность создаваемых им образов.
К 80-летию российского фотографа Виктора Ахломова в МАММ открывается выставка «Виктор Ахломов. „А я иду, шагаю по Москве…“». Ахломов был корреспондентом «Известий», занимался преподавательской деятельностью и четырежды выигрывал конкурс «World Press Photo».
Масао Ямамото. Из серии «Наказора» // http://mamm-mdf.ru/
Фестивали
В Москве с 7 по 15 апреля пройдет пасхальный фестиваль, участие в котором примут 38 площадок столицы. Основные мероприятия пройдут на Манежной и Тверской площади, Тверском бульваре, площади Революции, Новом Арбате, в Камергерском и Климентовском переулках. Жителей и гостей столицы ждут книжные ярмарки, театральные представления, благотворительные балы, а также традиционные пасхальные угощения.
7–8 апреля на дизайн-заводе «Флакон» пройдет большой фестиваль керамики. Посетители смогут не только посмотреть на то, как работают мастера, но и попробовать сделать предметы из керамики своими руками.
В Центре дизайна Artplay в нынешние выходные развернется маркет «4 сезона», где по традиции можно будет приобрести авторские украшения и вкусные угощения.
Кино
4–8 апреля в столице пройдут сразу два кинофестиваля. В программе фестиваля итальянского кино N. I. C. E. 11 лирических картин — от авантюрной комедии до документального проекта о бездомных.
На фестивале нового венгерского кино CIFRA покажут фильмы с историческим бэкграундом, во время просмотров которых зрители смогут переместиться в XX век.
Среди киноновинок на этой неделе — продолжение «Гоголя. Начало» — «Гоголь. Вий» (который мы уже посмотрели), боевик «Жажда смерти» с Брюсом Уиллисом, а также драма «Мария Магдалина» с Руни Марой и Хоакином Фениксом.