Планы на выходные: Пасха, итальянское кино и Гоголь

Еженедельный гид Sobesednik.ru по новым выставкам, фестивалям и другим ярким событиям выходных 6-8 апреля.

Выставки

В пятницу, 6 марта, в Мультимедиа Арт Музее открываются три новые выставки. Две из них посвящены Японии: экспозиция «Память и свет. Японская фотография 1950–2000» не только покажет развитие японской фотографии, но и расскажет 50-летнюю историю страны через фоторепортаж.

На выставке «Масао Ямамото. Футляр Пустоты» можно будет увидеть работы знаменитого японского фотографа Масао Ямамото из собрания Etherton Gallery. Ямамото работает в технике серебряно-желатиновой печати, он намеренно тонирует снимки, чтобы они казались старыми. Таким образом фотограф подчеркивает хрупкость и мимолетность создаваемых им образов.

К 80-летию российского фотографа Виктора Ахломова в МАММ открывается выставка «Виктор Ахломов. „А я иду, шагаю по Москве…“». Ахломов был корреспондентом «Известий» , занимался преподавательской деятельностью и четырежды выигрывал конкурс «World Press Photo».

Масао Ямамото. Из серии «Наказора» // http://mamm-mdf.ru/

Фестивали

В Москве с 7 по 15 апреля пройдет пасхальный фестиваль, участие в котором примут 38 площадок столицы. Основные мероприятия пройдут на Манежной и Тверской площади, Тверском бульваре, площади Революции, Новом Арбате, в Камергерском и Климентовском переулках. Жителей и гостей столицы ждут книжные ярмарки, театральные представления, благотворительные балы, а также традиционные пасхальные угощения.

7–8 апреля на дизайн-заводе «Флакон» пройдет большой фестиваль керамики. Посетители смогут не только посмотреть на то, как работают мастера, но и попробовать сделать предметы из керамики своими руками.

В Центре дизайна Artplay в нынешние выходные развернется маркет «4 сезона», где по традиции можно будет приобрести авторские украшения и вкусные угощения.

Кино

4–8 апреля в столице пройдут сразу два кинофестиваля. В программе фестиваля итальянского кино N. I. C. E. 11 лирических картин — от авантюрной комедии до документального проекта о бездомных.

На фестивале нового венгерского кино CIFRA покажут фильмы с историческим бэкграундом, во время просмотров которых зрители смогут переместиться в XX век.