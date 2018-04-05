Книги о главном христианском празднике представили в библиотеке на Усиевича 

Книжная выставка под названием «Пасхальная радость» открылась в библиотеке № 42 на улице Усиевича. Все желающие могут ознакомиться с произведениями Саши Черного, Владимира Набокова, Александра Куприна, Николая Лескова, Марины и Анастасии Цветаевых. Все книги объединены темой главного христианского праздника — Пасхи. Об этом рассказала заведующая библиотекой Татьяна Гришина.
— Интересно, что именно в России приобрел широкое распространение жанр пасхального рассказа. Это уникальное явление русской культуры, — поделилась Гришина.
Понравившиеся книги можно почитать в библиотеке или взять домой.
Режим работы библиотеки № 42: вторник-суббота с 12.00 до 22.00, воскресенье с 12.00 до 20.00, понедельник — выходной. Адрес: ул. Усиевича, д. 16. Вход на выставку свободный. (мю)