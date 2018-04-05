Книги о главном христианском празднике представили в библиотеке на Усиевича

— Интересно, что именно в России приобрел широкое распространение жанр пасхального рассказа. Это уникальное явление русской культуры, — поделилась Гришина.

Понравившиеся книги можно почитать в библиотеке или взять домой.

Режим работы библиотеки № 42: вторник-суббота с 12.00 до 22.00, воскресенье с 12.00 до 20.00, понедельник — выходной. Адрес: ул. Усиевича, д. 16. Вход на выставку свободный. (мю)