Жителей Конькова приглашают на выставку «Весенний букет»

В корпусе № 7 школы № 170 открылась выставка воспитанников и педагогов «Весенний букет». Об этом рассказывается на сайте учебного заведения.

Ничего не может быть прекрасней, чем пробуждение природы. И, конечно, без цветов здесь не обойтись. Ребята и учителя школы № 170 решили организовать выставку, посвященную цветам, приходу весны и назвали ее «Весенний букет». Юные художники создали яркие, колоритные и оригинальные букеты. Букеты выполнены в различных техниках. Здесь есть и валяные букеты, и бумажные, и полиэтиленовые и букеты из ниток. Просто загляденье. Приглашаем всех посетить выставку.