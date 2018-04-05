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Жителей Конькова приглашают на выставку «Весенний букет»
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Жителей Конькова приглашают на выставку «Весенний букет» 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
В корпусе № 7 школы № 170 открылась выставка воспитанников и педагогов «Весенний букет». Об этом рассказывается на сайте учебного заведения.
Ничего не может быть прекрасней, чем пробуждение природы. И, конечно, без цветов здесь не обойтись. Ребята и учителя школы № 170 решили организовать выставку, посвященную цветам, приходу весны и назвали ее «Весенний букет». Юные художники создали яркие, колоритные и оригинальные букеты. Букеты выполнены в различных техниках. Здесь есть и валяные букеты, и бумажные, и полиэтиленовые и букеты из ниток. Просто загляденье. Приглашаем всех посетить выставку.
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