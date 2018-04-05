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Выставка «МИР АВТОМОБИЛЯ 2018»
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Выставка «МИР АВТОМОБИЛЯ 2018» 

Автомобили 1 час назад
Фото: Автомобили
С 11 по 15 апреля петербуржцев и гостей нашего города ждет грандиозная выставка «МИР АВТОМОБИЛЯ», где и автолюбители, и профессионалы смогут увидеть и «примерить» новинки мирового автопрома, получить щедрые предложения на покупку авто, услуг и сопутствующих товаров.
В 2018 году «МИР АВТОМОБИЛЯ» украсят новинки всех ценовых сегментов: роскошный Mercedes Benz Maybach S 560 4Matic, миниатюрный, но мощный Smart Fortwo, фантастический Jaguar Е-Pace, дерзкий BMW X2, солидный MINI Cooper Countryman, энергичный спорткар Porsche Panamera и «механический лев» Porsche 911 Carrera, эксклюзивный RANGE ROVER EVOQUE, комфортный и безопасный Hyundai G70 от Genesis, динамичный Subaru XV, а также лучшее от Infiniti, Nissan, Ford, Mitsubishi, Lifan и других брендов.
Современные технологии захватывают не только весь мир, но и «МИР АВТОМОБИЛЯ»: впервые целая экспозиция электрокаров представляет SMART-технологии в действии! В экспозиции «электричек» вы увидите новинку-кроссовер Tesla Model X и впечатляющее технологичное шоу с ее участием, легендарную Tesla Model S, а также — Renault TWIZY, Renault Kongoo, Bravo EGO. Здесь можно познакомиться с современными электрокарами их преимуществами, получить необходимую информацию о заправочных станциях, узнать о компактном бимодальном авто, которым можно управлять без прав.
«МИР АВТОМОБИЛЯ» собирает на одной площадке не только лучшие автодостижения, но и спортсменов — профессионалов: гостей выставки ждут экстремальное Шоу Мастеров от звездных пилотов Rally Club и DRIFT с ежедневной программой, Кубок Санкт-Петербурга по ралли-спринту и Чемпионат среди Colin McRae Rally, а также — конкурсы и мастер-классы, детские развлечения, азы экстремального вождения, призы и ценные подарки. Посетители выставки смогут познакомиться, сфотографироваться и даже пообщаться с позитивным роботом Wellbot. В рамках организованной экспозиции TopGear все желающие смогут окунуться в историю этого легендарного телепроекта. А модной музыкой и яркими эмоциями зарядит атмосферу выставки специальный гость — российский поп-исполнитель и лауреат конкурсов Denis Manhattan.
Кроме изобилия новинок, уникальных экспонатов и насыщенной развлекательной программы гостей выставки ждет немало сюрпризов — акций, розыгрышей и конкурсов. Самый главный из них — РОЗЫГРЫШ ВНЕДОРОЖНИКА. Каждый, купивший билет в кассе или на сайте выставки, имеет высокие шансы стать обладателем новенького авто!
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