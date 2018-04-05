Ещё
В Ставрополье ждут необычные посылки из Салехарда
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ставрополье ждут необычные посылки из Салехарда 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Юные художники отметились на конкурсе «Казачество Сибири от Ермака до наших дней: история, культура современность».
Творческое состязание посвятили 435-летию Сибирского казачьего войска и 25-летию Обско-Полярной казачьей линии Союза казаков России. Работы принимались с сентября по январь. Пришло три десятка оригиналов. В этом году большую их часть прислали учащиеся детской школы искусств города Михайловска Ставропольского края. Они заполучили больше всех наград — дипломы и сувениры с символикой Салехарда. Отметились в конкурсе и юные ямальцы. Им грамоты и памятные подарки вручил атаман.
— Мы ставили себе цель — заинтересовать ребят. И у нас получилось. Они же не просто людей рисовали, а в форме. Значит что-то почитали, посмотрели, — рассказывает Валерий Степанченко, атаман, полковник Союза казаков России. — Каждому участнику, не зависимо от места, написали благодарственное письмо. Это очень важно, чтобы ребята понимали, что их труд оценен. У меня самого с детства в библиотеке книга есть, которую мне подарили в подобном конкурсе в школе. Я тогда нарисовал лермонтовский домик. Рисовал с натуры. Это осталось в памяти на всю жизнь.
Конкурсные работы оценивать помогал профессиональный художник из ЯМК. Отбор был серьезный. «Атаманский Приз» за «Сибирского казака» вручен девятилетней Богдановой Софье из Михайловска.
Из лучших работ хоть сейчас можно составить выставку.
Красный Север: последние новости
В Надыме соберут «Миру по кошке» Клаудиа Элиаза и трио Алексея Черемизова сыграют джаз в Ноябрьске На Ямале почти 200 человек пострадали от укусов животных
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал7
5 советских фильмов с великолепной Элиной Быстрицкой4
Видео
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение