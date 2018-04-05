В Ставрополье ждут необычные посылки из Салехарда

Юные художники отметились на конкурсе «Казачество Сибири от Ермака до наших дней: история, культура современность».

Творческое состязание посвятили 435-летию Сибирского казачьего войска и 25-летию Обско-Полярной казачьей линии Союза казаков России. Работы принимались с сентября по январь. Пришло три десятка оригиналов. В этом году большую их часть прислали учащиеся детской школы искусств города Михайловска Ставропольского края. Они заполучили больше всех наград — дипломы и сувениры с символикой Салехарда. Отметились в конкурсе и юные ямальцы. Им грамоты и памятные подарки вручил атаман.

— Мы ставили себе цель — заинтересовать ребят. И у нас получилось. Они же не просто людей рисовали, а в форме. Значит что-то почитали, посмотрели, — рассказывает Валерий Степанченко , атаман, полковник Союза казаков России. — Каждому участнику, не зависимо от места, написали благодарственное письмо. Это очень важно, чтобы ребята понимали, что их труд оценен. У меня самого с детства в библиотеке книга есть, которую мне подарили в подобном конкурсе в школе. Я тогда нарисовал лермонтовский домик. Рисовал с натуры. Это осталось в памяти на всю жизнь.

Конкурсные работы оценивать помогал профессиональный художник из ЯМК. Отбор был серьезный. «Атаманский Приз» за «Сибирского казака» вручен девятилетней Богдановой Софье из Михайловска.

Из лучших работ хоть сейчас можно составить выставку.