«Группа ГАЗ» представила линейку коммерческой техники на международной выставке на Филиппинах

Группа ГАЗ » представила на международной выставке «Manila International Auto Show — MIAS 2018» широкую линейку коммерческой техники, сообщает пресс-служба. Компания участвует в выставке совместно со своими локальными партнерами: компанией GazelleMotors Corp. — дистрибьютором легких коммерческих автомобилей и ConEquip Philippines Inc. — дистрибьютором грузовиков «Урал». Сегодня «Группа ГАЗ» продает на Филиппинах микроавтобусы «ГАЗель NEXT», а также тяжелые грузовики «Урал NEXT». Кроме того, совместно со своим локальным партнером GazelleMotors Corp. компания участвует в государственной программе модернизации общественного транспорта, которая предполагает замену до 2023 года более 200 000 единиц техники — микроавтобусов, автобусов среднего и большого классов, а также запуск более 150 новых автобусных маршрутов по всей стране.

«Мы представили на выставке модельный ряд коммерческих автомобилей, который лучше всего подходит для рынка Филиппин. Наша задача — получить обратную связь от наших клиентов. Это поможет нам правильно спланировать продуктовую стратегию на Филиппинах и внести необходимые доработки в будущие модели с учетом особенностей эксплуатации машин на местном рынке».

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