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Путин вручит премии и обсудит защиту рубежей страны
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Путин вручит премии и обсудит защиту рубежей страны 

Российская Газета 39 минут назад
Президент России Владимир Путин 6 апреля проведет заседание Совбеза, посвященное защите границ России, а также вручит премии молодым деятелям культуры и литераторам. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Лауреатами президентских премий за 2017 год стали шесть человек.
Премии для молодых деятелей культуры присуждены: мультипликатору Дине Великовской — за вклад в развитие отечественного анимационного искусства; начальнику отдела музейной деятельности музея-заповедника «Дивногорье» Софье Кондратьевой — за создание и реализацию инновационных музейных проектов; солисту Большого театра Денису Родькину — за вклад в сохранение, приумножение и популяризацию достижений отечественного хореографического искусства.
Лауреатами премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества стали: художественный руководитель Государственного Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге Владимир Рецептер — за просветительскую деятельность; композитор Алексей Рыбников — за вклад в развитие отечественного музыкального искусства; директор Нижегородской школы-интерната для глухих детей Владимир Чикишев — за реализацию программы единого образовательного пространства «Школа — Театр — Дом» и создание театра «Пиано».
Также глава государства проведет заседание Совета Безопасности, где будет рассмотрен проект Основ государственной пограничной политики РФ. Планируется обсудить меры по укреплению национальной безопасности в сфере защиты рубежей страны.
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