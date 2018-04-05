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Лекция о кинематографе Серебряного века пройдет в Доме-музее Марины Цветаевой
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Лекция о кинематографе Серебряного века пройдет в Доме-музее Марины Цветаевой 

Управа района Арбат города Москвы 39 минут назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Седьмая лекция из цикла «Кинематограф Серебряного века» состоится 6 апреля в Доме-музее Марины Цветаевой.
Милена Мусина, ученый секретарь Государственного центрального музея кино и киновед, расскажет, что смотрели и чем восхищались русские зрители в конце XIX — начала XX века. В рамках мероприятия покажут фильмы «Сатана ликующий» и «Девьи горы», сообщили на сайте музея.
Тема следующей лекции — «Киносериал 1910-х годов как фетиш для начинающих киноавангардистов».
Вход платный.
Всех желающих посмотреть шедевры киномодерна и послушать лекцию приглашют по адресу: Борисоглебский переулок, дом 6.
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