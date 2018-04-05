Ученица школы искусств на Таймырской стала лауреатом фестиваля «Ярославский голос»

Воспитанница детской школы искусств №7 на Таймырской улице Анастасия Азарова стала лауреатом 1 степени на ежегодном фестивале молодежного творчества «Ярославский голос». Об этом сообщили в администрации учебного заведения.

— Анастасия выступала в номинации «Эстрадный вокал», — добавили в школе искусств.

Фестиваль проходил 1 марта. Всего в нем участвовали 50 солистов и вокальных коллективов; возраст участников — от 10 до 22 лет. Лучших определяли в трех номинациях — народный, академический и эстрадный вокал. (иб)