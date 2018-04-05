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В Выборгском музее-заповедники откроется выставка «Помни о Севере…»
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В Выборгском музее-заповедники откроется выставка «Помни о Севере…» 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Фото: Ivyborg.ru
Выставка «Помни о Севере…» рассказывает о природе, истории, традиционной культуре Северо-Запада России и Финляндии. Главная тема выставки — отражение образов Севера в художественной культуре, открытие богатства и красоты Северо-Запада — через биографии и призму восприятия конкретных людей.
Экспозиция представит предметы минералогической коллекции, ткани (костюмы, образцы вышивки), редкие книги (путеводители, этнографические и археологические исследования), документы (карты, документы).
Открытие состоится 13 апреля.
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