В Выборгском музее-заповедники откроется выставка «Помни о Севере…»

Выставка «Помни о Севере…» рассказывает о природе, истории, традиционной культуре Северо-Запада России и Финляндии. Главная тема выставки — отражение образов Севера в художественной культуре, открытие богатства и красоты Северо-Запада — через биографии и призму восприятия конкретных людей.

Экспозиция представит предметы минералогической коллекции, ткани (костюмы, образцы вышивки), редкие книги (путеводители, этнографические и археологические исследования), документы (карты, документы).

Открытие состоится 13 апреля.