ARTLihoradka возвращается в пространство Squat ¾

14 апреля в клубе Squat ¾ состоится весенняя ARTLihoradka — проект онлайн галереи BORSСH, направленный на поддержку молодых художников. На этот раз, в коллаборации с командой ТОТ:SPOT, знакомство и общение с молодыми представителями художественной и музыкальной сцен продлится всю ночь.

В рамках проекта вас ждет необычный формат выставки: модулярные лайвы, аудиовизуальные и видео-арт перформансы, электроакустические и пространственные инсталляции, три переосмысленных художниками танцпола, а также продажа современного искусства по непредсказуемо низким ценам.

Более 130 работ выпускников таких школ, как Британская Высшая Школа Дизайна, Свободные Мастерские, МГХАИ им. Сурикова, Школы Родченко, тщательно отобранных галереей BORSCH специально для АРТ лихорадки, будут ждать вас строго с 20.00 до 22.00. Работы не опубликованы в каталоге галереи, интрига будет сохранена до начала продаж. Ценовой порог не будет превышать 10 000 руб.

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Параллельная программа насыщена работами участников международных фестивалей, среди которых: Raduga Design, Roman Ermakov, Vladimir Ermachenkov, SENSE, Misak Samokatyan, Arseniy Trofim Sasha Gorina & the_gap, Vj Spam, Aleksey Kokhanov. В вечерней экспозиции будут представлены видео арт Дианы Галимзяновой, созданный из перформанса с актрисой Екатериной Дар и видео документация совместного перформанса с художником TOMVA (Артем Гаврилюк-Божко), а также объекты Катерины Крестовой.

Внутренний двор Squat ¾ на одну ночь превратится в мини-кинотеатр, где заинтересованному вниманию предстанет короткий метр от студентов Школы Родченко. Создавать атмосферу для просмотра будет один из лучших чайных клубов Москвы «ЧаЕ».

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Программа трех танцполов порадует разноплановым звучанием, гостевым сетом от Franz Heart (NL) — друга Russian Burners комьюнити, работами художников новой генерации под кураторством ТОТ:SPOT и восстановленными декорациями танцпола, которые команда готовила специально для юбилейного Moscow Burning Man Decompression 2017.

Поддержать проект придут художники, не требующие представления — Павел Пепперштейн и Ксения Драныш, которые выступят с музыкальным перформансом совместно с Bankistan (Никита Василенко).

Галерея «BORSCH» — онлайн-галерея современного искусства. Мы верим, в жизни каждого есть место для искусства.

TOT:SPOT — независимый авторский танцпол. Участник фестивалей Alfa Future People, 84udo open-air, Bosco Fresh Fest, со-организатор Moscow Burning Man Decompression.