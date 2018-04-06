В Воронеже откроется одна из самых масштабных фотовыставок о дикой природе

19 апреля в 17:00 в Воронежском областном художественном музее имени И. Н. Крамского откроется одна из самых масштабных фотовыставок, посвященных дикой природе, «Золотая Черепаха».

На фотовыставке будет представлено семьдесят работ фотографов, победивших в номинациях: подводный мир, микромир, поведение животного, человек и природа, портрет животного, пейзаж. Для гостей фестиваля подготовят обучающую и развлекательную программу, включающую игровые и познавательные квесты, мастер-классы по искусству фотографии, ландшафтному дизайну, лекции о путешествиях и экологии.

Организатором фестиваля «Золотая Черепаха» является Благотворительный фонд социальной поддержки «Мой экватор». Помимо экологической миссии Фестиваль несет и социальную задачу — помощь детям с тяжелыми заболеваниями. Часть средств от продажи билетов и сувенирной продукции будут переданы на проведение операций детям от года до 18 лет, страдающим тяжелыми заболеваниями, включая врожденные пороки сердца разной степени сложности.

Фестиваль продлится до 20 мая. Подробности о выставке и расписание мероприятий доступно на сайте.