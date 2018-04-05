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Назначение белой женщины главой африканского отдела Бруклинсого музея вызвало скандал
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Назначение белой женщины главой африканского отдела Бруклинсого музея вызвало скандал 

Вести.Ru 2 часа назад
Представители знаменитого Бруклинского музея назначили куратором африканского отдела белую женщину Кирстен Виндмеллер-Луне. Несмотря на то, что американка — один из крупнейших экспертов по искусству Африки, такое кадровое решение вызвало скандал, сообщает Art News.
Против назначения Виндмеллер-Луне главой африканского отдела Бруклинского музея выступили активисты общественного движения, Decolonize This Day, представители которого борются за права афроамериканцев и коренных народов США.
Они написали руководству музея открытое письмо с требованием озвучить причины назначения белой женщины на столь важной пост, а также «пересмотреть кандидатуру Виндмеллер-Луне».
"Выполнение нашей просьбы могло бы стать первым шагом на пути восстановления доверия между музеем и обществом, для которого он работает", считают активисты.
Представителей Decolonize This Day поддержали писательница Тежу Адиса-Фаррар, а также журналист Business Insider Эммануэль Окбаджи. В защиту представителей Бруклинского музея высказался профессор отделения африканской и афроамериканской истории искусства Калифорнийского университета Стивен Нельсон.
Он заявил, что, вопреки распространенному заблуждению, большинство исследователей африканской культуры — белые.
"Я один из немногих афроамериканцев, изучающих искусство народов Черного континента. Виндмеллер-Луне — прекрасный специалист, она достойна своего назначения", — заявил Нельсон.
Сотрудники Бруклинского музея, в свою очередь, заявили, что руководство экспозиции всегда руководствуется принципами равенства при принятии любых решений.
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