В Чечне откроется выставка «Дербент — окно на восток»

В грозненском музее имени Ахмата Кадырова пройдет выставка живописи «Дербент — окно на Восток». Экспозиция откроется 12 апреля.

«Обменная выставка в городе Грозном знакомит с историей и культурой древнего Дербента, грандиозными «пелазгическими» стенами города, великолепной цитаделью Нарын-кала, с культовыми сооружениями», — сообщается на сайте Минкультуры Дагестана.

В экспозиции будут представлены сорок картин, написанных современными художниками.

Дербент считается древнейшим городом на территории России. По оценкам одних историков, его возраст составляет более двух тысяч лет, по мнению других — превышает пять тысячелетий.