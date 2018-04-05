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В Чечне откроется выставка «Дербент — окно на восток»
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В Чечне откроется выставка «Дербент — окно на восток» 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
В грозненском музее имени Ахмата Кадырова пройдет выставка живописи «Дербент — окно на Восток». Экспозиция откроется 12 апреля.
«Обменная выставка в городе Грозном знакомит с историей и культурой древнего Дербента, грандиозными «пелазгическими» стенами города, великолепной цитаделью Нарын-кала, с культовыми сооружениями», — сообщается на сайте Минкультуры Дагестана.
В экспозиции будут представлены сорок картин, написанных современными художниками.
Дербент считается древнейшим городом на территории России. По оценкам одних историков, его возраст составляет более двух тысяч лет, по мнению других — превышает пять тысячелетий.
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