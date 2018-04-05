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Шестиклассники из Коптева познакомились с устройством подводной лодки
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Шестиклассники из Коптева познакомились с устройством подводной лодки 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Команды школы № 1576 продолжают свое участие в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы». В пятницу, 30 марта, ученики шестого класса побывали в Музее истории ВМФ России, что находится в парке «Северное Тушино».
— Посещение музея состояло из двух этапов: сначала школьники ознакомились с выставкой, а потом были на экскурсии по подводной лодк
е. Попутно дети выполнили задания метапредметной олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы», — сообщили в администрации образовательного учреждения.
Шестиклассники изучили устройство подводной лодки изнутри, увидели каюты различного предназначения, поняли, для чего нужно знать азбуку Морзе, узнали, насколько большой запас пресной воды должен быть на борту и многое другое. (ео)
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