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Молодые ученые из Щукина проведут конкурс-викторину #ЛЮБЛЮНАУКУ
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Молодые ученые из Щукина проведут конкурс-викторину #ЛЮБЛЮНАУКУ 

Управа района Щукино 1 час назад
Фото: Управа района Щукино
Молодые ученые Курчатовского института 7 и 8 апреля проведут конкурс-викторину #ЛЮБЛЮНАУКУ.
— Акция пройдет в субботу, 7 апреля, на Чистопрудном бульваре и в воскресенье, 8 апреля, на Старом Арбате у стендов выставки «75 лет для страны и мира». Участникам викторины будут вручены памятные призы с юбилейной символикой Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Мероприятие посвящено предстоящему юбилею учреждения, — сообщили в пресс-службе НИЦ «Курчатовский институт».
Сбор участников — около стендов выставки. Начало в 15.00.
Напомним, фотовыставка «75 лет для страны и мира» открылась 2 апреля. Она посвящена истории и современности Курчатовского центра и приурочена к юбилею института. Это первый массовый проект для всех, кто интересуется историей советской науки и современными направлениями научного познания. Каждый стенд содержит много фотографий, комментарии и цитаты ученых. Выставка работает на Арбате, Чистопрудном, Никитском и Гоголевском бульварах до 15 апреля. (ео)
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