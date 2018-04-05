В Москве отрывается выставка Дюди Сарабьянова «Сила» — с черно-белыми образами афонских монахов

В Москве с 10 по 20 апреля в пространстве индустриального цеха с готическими сводами «Зеленый цех 1121» на Электрозаводской улице, 21, пройдет выставка «CИЛА» представителя известной в России художественной династии Дюди Сарабьянова.

На выставке будут представлены образы афонских монахов, написанные черной и белой краской на гигантских листах бумаги.

Как рассказал Сарабьянов, когда он отправлялся на Афон, то «представлял себе монастырь, церковь с куполом-луковкой, огород, старых монахов с четками».

На там он увидел совсем иную картину, которая его заворожила. «Я оказался в другом пространстве и в другом времени, где на скалистых берегах стоят десятки величественных крепостей. И их охраняют воины. Мощные красивые мужики в черном, с лопатами и на старых джипах. Бетономешалки и сады с фруктовыми деревьями. Непрекращающаяся молитва и пение. Еда из железных мисок и запах душистых трав на тропах. Улыбки и строгие взгляды. Доброта и никакого нравоучения. Тишина и красота. Море…», — вспоминает художник в своем

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Говоря о цели и задачи своей новой выставки «Сила», Сарабьянов подчеркнул, что главное для него — «передать то чувство величия и мощи, которое я испытал, вступив на Афонские камни».

"Почти монохромно, почти без цвета и какого-либо украшательства. Это не картины, это отпечатки моего желания хоть немного прикоснуться к той силе", — говорит художник.

Публикация от Dudya Sarabyanov (@sarabyanov)

25 Мар 2018 в 6:52 PDT Публикация от Dudya Sarabyanov (@sarabyanov)

23 Мар 2018 в 10:16 PDT Публикация от Dudya Sarabyanov (@sarabyanov)

15 Мар 2018 в 5:33 PDT Андрей (Дюдя) Сарабьянов родился в 1980 году в семье художников и искусствоведов Бруни и Сарабьяновых. Он окончил Краснопресненскую художественную школу, Московский академический художественный лицей им. Томского, факультет сценографии Российской академии театрального искусства. Дюдя Сарабянов стал членом Союза Художников в 2010 году. С 2006 года входит в состав Клуба рисовальщиков.

Его произведения экспонировались на групповых и персональных выставках в галереях «Роза Азора» в Москве, «Гараж» на Николиной Горе, Карнеги-центре и других выставочных площадках. Работы художника находятся в частных коллекциях в России и за рубежом.

Публикация от Dudya Sarabyanov (@sarabyanov)

29 Мар 2018 в 3:54 PDT