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МТС назвал лучших юных авангардистов Нижнего Новгорода
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МТС назвал лучших юных авангардистов Нижнего Новгорода 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Итоги конкурса изобразительного искусства среди нижегородских детей в рамках благотворительного движения «Поколение М» подвели в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает компания МТС.
Конкурс проходил в рамках творческо-благотворительного движения «Поколение М» — среди школьников и воспитанников изостудий. Для оценки экспертов были представлены более 30 работ юных авангардистов.
4 апреля МТС и Нижегородский государственный художественный музей назвали лучшие работы в стиле авангард.
В пятерку лучших вошли ученицы студии «Веселая палитра» Анастасия Дунаева с работой «Натюрморт» и Виктория Калинина с «Абстрактной композицией», «Сон» Яна Вышеградского из студии «Ничего страшного», «Композиция №7» Софии Войновой из студии «Веселая палитра».
Победителем конкурса стала Варвара Лазунина (студия «Кремль -3) с работой „Все на матч“.
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