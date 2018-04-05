МТС назвал лучших юных авангардистов Нижнего Новгорода

Итоги конкурса изобразительного искусства среди нижегородских детей в рамках благотворительного движения «Поколение М» подвели в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает компания МТС.

Конкурс проходил в рамках творческо-благотворительного движения «Поколение М» — среди школьников и воспитанников изостудий. Для оценки экспертов были представлены более 30 работ юных авангардистов.

4 апреля МТС и Нижегородский государственный художественный музей назвали лучшие работы в стиле авангард.

В пятерку лучших вошли ученицы студии «Веселая палитра» Анастасия Дунаева с работой «Натюрморт» и Виктория Калинина с «Абстрактной композицией», «Сон» Яна Вышеградского из студии «Ничего страшного», «Композиция №7» Софии Войновой из студии «Веселая палитра».

Победителем конкурса стала Варвара Лазунина (студия «Кремль -3) с работой „Все на матч“.