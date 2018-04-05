Самый загадочный музей мира находится под водой 

Завораживающий и таинственный музей подводных скульптур невозможно увидеть, не надев снаряжения для подводного плавания. Женщины и мужчины, дети и старики, машины, предметы быта, навсегда застыли в тишине под толщей воды. Этот проект был основан Роберто Диасом Абрахамом, бывшим президентом Национальной морской ассоциации Канкуна и директором Национального морского парка Хайме Гонсалесом Кано.
Автором большинства скульптур является британский художник и скульптур Джейсон Тэйлор, который начал работу над его созданием еще в 2009 году. Сейчас музей насчитывает около 500 скульптур. Подводные скульптуры также выполняют функцию искусственного рифа и помогают сохранить природные кораллы.