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Самый загадочный музей мира находится под водой
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Самый загадочный музей мира находится под водой 

Sputnik Азербайджан 1 час назад
Фото: Sputnik Азербайджан
Завораживающий и таинственный музей подводных скульптур невозможно увидеть, не надев снаряжения для подводного плавания. Женщины и мужчины, дети и старики, машины, предметы быта, навсегда застыли в тишине под толщей воды. Этот проект был основан Роберто Диасом Абрахамом, бывшим президентом Национальной морской ассоциации Канкуна и директором Национального морского парка Хайме Гонсалесом Кано.
Автором большинства скульптур является британский художник и скульптур Джейсон Тэйлор, который начал работу над его созданием еще в 2009 году. Сейчас музей насчитывает около 500 скульптур. Подводные скульптуры также выполняют функцию искусственного рифа и помогают сохранить природные кораллы.
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