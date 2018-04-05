Афиша выходных. Куда пойти в Ростове 6-8 апреля?

Пасхальные вечера

Два концерта классической музыки пройдут в Ростовском музыкальном театре 8 и 12 апреля.

По доброй традиции в честь Светлого Христова Воскресения театр посвящает два вечера духовной музыке в цикле «Пасхальные вечера».

Концерты состоятся с участием солистов, хора и оркестра театра.

12 апреля по Благословению Митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия и при содействии Ростовской Епархии зрителей ждёт еще один концерт «Светлый праздник».

Начало концерта в 18 часов.

В девяти кинотеатрах донской столицы в четверг, 5 апреля, состоялась премьера российского фильма «Гоголь. Вий».

Вероятно, экранизация одноименного произведения писателя приурочена к его Дню рождения, которое отмечается 1 апреля.

Коротко о сюжете. Писарь из Санкт-Петербурга Николай Гоголь бросает вызов загадочному тёмному Всаднику, который жестоко расправляется с девушками в окрестностях села Диканька.

Собрав команду из местного полицейского, пьяницы-доктора, суеверного кузнеца и странствующего философа-экзорциста, Гоголь пытается заманить злодея в ловушку, но на его пути встаёт самое жуткое порождение нечистой силы — Вий, один взгляд которого способен высосать душу смертного.

Неожиданно для себя Гоголь выясняет, что с потусторонними силами его связывают не только таинственные видения.

Возрастные ограничения — 16+.

Выставка живописи

Выставка «Два века армянского искусства» завершается 15 апреля в Музее изобразительных искусств.

Это масштабная экспозиция живописи и графики армянских художников XX-XXI веков.

В своем творчестве художники тонко и возвышенно передают красоту солнечной Армении. Они работают в разных жанрах живописи: тематической картине, пейзаже, натюрморте, портрете.

Всех их объединяет любовь к армянской истории и культуре, к людям труда и воинской доблести. В их работах ощущаются лирические переживания и патриотические чувства к родной земле, ее вечной красоте.

На выставке представлено около 100 работ армянских художников из частной коллекции.

Адрес музея: ул. Пушкинская, 115.