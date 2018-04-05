Афиша выходных. Куда пойти в Ростове 6-8 апреля? 

Пасхальные вечера
Два концерта классической музыки пройдут в Ростовском музыкальном театре 8 и 12 апреля.
По доброй традиции в честь Светлого Христова Воскресения театр посвящает два вечера духовной музыке в цикле «Пасхальные вечера».
Концерты состоятся с участием солистов, хора и оркестра театра.
В первый вечер, 8 апреля, в программе концерта прозвучит музыка Петра Чайковского, Сергея Прокофьева и Сергея Рахманинова. Солист — лауреат международных конкурсов Алексей Зуев (фортепиано).
12 апреля по Благословению Митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия и при содействии Ростовской Епархии зрителей ждёт еще один концерт «Светлый праздник».
В его программе прозвучат вокальные и хоровые произведения Дмитрия Бортнянского, Георгия Свиридова, Модества Мусоргского. За дирижерским пультом — главный дирижёр театра Андрей Иванов.
Начало концерта в 18 часов.
Ко Дню рождения Николая Гоголя
В девяти кинотеатрах донской столицы в четверг, 5 апреля, состоялась премьера российского фильма «Гоголь. Вий».
Вероятно, экранизация одноименного произведения писателя приурочена к его Дню рождения, которое отмечается 1 апреля.
Коротко о сюжете. Писарь из Санкт-Петербурга Николай Гоголь бросает вызов загадочному тёмному Всаднику, который жестоко расправляется с девушками в окрестностях села Диканька.
Собрав команду из местного полицейского, пьяницы-доктора, суеверного кузнеца и странствующего философа-экзорциста, Гоголь пытается заманить злодея в ловушку, но на его пути встаёт самое жуткое порождение нечистой силы — Вий, один взгляд которого способен высосать душу смертного.
Неожиданно для себя Гоголь выясняет, что с потусторонними силами его связывают не только таинственные видения.
В ролях: Александр Петров, Олег Меньшиков, Евгений Стычкин, Таисия Вилкова и другие актёры.
Возрастные ограничения — 16+.
Выставка живописи
Выставка «Два века армянского искусства» завершается 15 апреля в Музее изобразительных искусств.
Это масштабная экспозиция живописи и графики армянских художников XX-XXI веков.
В своем творчестве художники тонко и возвышенно передают красоту солнечной Армении. Они работают в разных жанрах живописи: тематической картине, пейзаже, натюрморте, портрете.
Всех их объединяет любовь к армянской истории и культуре, к людям труда и воинской доблести. В их работах ощущаются лирические переживания и патриотические чувства к родной земле, ее вечной красоте.
На выставке представлено около 100 работ армянских художников из частной коллекции.
Адрес музея: ул. Пушкинская, 115.