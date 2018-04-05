РИАМО разыграет в соцсетях билеты на концерт Ангелины Сергеевой

«Программу представляет финалистка множества песенных шоу Ангелина Сергеева, а среди гостей вечера — актер театра и кино Дмитрий Харатьян . Троих победителей, каждый из которых получит по два билета, определим 18 апреля», — говорится в конкурсном сообщении, опубликованном в группе «РИАМО в Подмосковье».

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подписаться на «РИАМО в Подмосковье» в «ВКонтакте» и сделать репост конкурсного сообщения. Редакция оставляет за собой право исключить из списка победителей аккаунты, наполненные только конкурсными репостами.

Концерт состоится 26 апреля в культурном центре «Москвич» (Москва, станция метро «Текстильщики»).

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