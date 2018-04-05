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РИАМО разыграет в соцсетях билеты на концерт Ангелины Сергеевой
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РИАМО разыграет в соцсетях билеты на концерт Ангелины Сергеевой 

РИАМО 22 минуты назад
Фото: РИАМО
Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет среди своих подписчиков в социальной сети «ВКонтакте» билеты на премьеру программы «Я тебя люблю» Московской областной филармонии, в которую представит певица Ангелина Сергеева.
«Программу представляет финалистка множества песенных шоу Ангелина Сергеева, а среди гостей вечера — актер театра и кино Дмитрий Харатьян. Троих победителей, каждый из которых получит по два билета, определим 18 апреля», — говорится в конкурсном сообщении, опубликованном в группе «РИАМО в Подмосковье».
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подписаться на «РИАМО в Подмосковье» в «ВКонтакте» и сделать репост конкурсного сообщения. Редакция оставляет за собой право исключить из списка победителей аккаунты, наполненные только конкурсными репостами.
Концерт состоится 26 апреля в культурном центре «Москвич» (Москва, станция метро «Текстильщики»).
РИАМО — информационное агентство, материалы которого охватывают события всего Московского региона. Обладая широкой корреспондентской сетью, агентство агрегирует новости со всех частей Московской области, а также наиболее значимые для развития региона новости столицы и важные темы всероссийского масштаба. РИАМО является поставщиком оперативной и достоверной текстовой и мультимедийной информации (фото, инфографика) для СМИ, экспертов и читателей.
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