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Репортаж: Как монтируют выставку Ильи и Эмилии Кабаковых в Эрмитаже?
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Репортаж: Как монтируют выставку Ильи и Эмилии Кабаковых в Эрмитаже? 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
В Главном штабе Эрмитажа 21 апреля открывается выставка главного концептуального тандема современности Ильи и Эмилии Кабаковых «В будущее возьмут не всех». Мы узнали, как сотрудники музея и художница готовят экспозицию к открытию.
В прошлом году отдел современного искусства Эрмитажа и его глава Дмитрий Озерков помогли Tate Modern собрать ретроспективу Кабаковых. Весной выставка-утопия — от рисунков и альбомов московского периода до гигантских иммерсивных инсталляций «Человек, который улетел в космос из своей комнаты» и «Лабиринт» — наконец-то приехала в Петербург. В конце лета ее также покажут в Третьяковской галерее в Москве.
По словам Эмилии Кабаковой, которая лично контролирует процесс создания экспозиции в Петербурге, проект «В будущее возьмут не всех» важен для нее и Ильи Кабакова по многим причинам. Первая из них — кооперация между музеями первой величины. Вторая — в том, что это настоящая ретроспектива.
Выставка Ильи и Эмилии Кабаковых «В будущее возьмут не всех» с 21 апреля по 29 июля в Главном штабе Эрмитажа. Фото и видео: Саша Березовская
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