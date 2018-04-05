Пейзаж, футбол и космос: три новых выставки открылись в нижегородском «Арсенале»

Погрузиться в историю мирового футбола, открыть для себя творчество московского художника-графика Юрия Соболева и увидеть нестандартный подход в современному пейзажу нижегородцы и гости города смогут, посетив ГЦСИ «Арсенал», где вчера, 5 апреля, открылись сразу три новые выставки. Совершенно разные, но в чем-то дополняющие друг друга, они настраивают зрителя на определенные размышления о прошлом, настоящем и будущем, знакомят с разными жанрами искусства и дарят целый спектр впечатлений.

Входя в выставочное пространство, зрителя сразу оказываются в фантастическом мире под названием «Космос для собственного употребления», который создал из лидеров московского неофициального искусства середины ХХ века Юрий Соболев. Здесь представлены его графические работы, иллюстрации для журналов и книг, дизайнерские макеты, слайды.

Как рассказала куратор выставки Галина Соболева, впервые она была представлена в Москве в 2014 году.

«Мы постарались показать полифонию сложного творчества Юрия Соболева в уникальном пространстве «Арсенала». Нам удалось выстроить тонкие рифмы и параллели между свободным искусством и теми работами, которые подчас создавались на заказ. Это не только графический дизайн, но и медийные проекты, невероятная симфония звука и картинки. Здесь также можно увидеть фрагменты спектаклей, который Соболев создавал в 1990-е годы. Несмотря на это, они актуальны и сегодня», — сообщила Галина Соболева.

Затем зрители оказываются на выставке «Исследование пейзажа». Она представляет собой проекты двух современных художников — Егора Плотникова из Москвы и Генсу Ана из Южной Кореи. Масштабные холсты чередуются с маленькими фрагментами видом среднерусской полосы России, дополняют экспозицию скульптуры.

«Это достаточно необычная исследовательская выставка. Тема достаточно актуальна, поскольку обычно, когда мы слышим слово «пейзаж», у нас возникают классические образы этого жанра. Однако, современный пейзаж выгладит совершенно иначе. Рассматривая работы, зритель будто оказывается в пограничной зоне между городом и его окраиной — в месте со своей историей и своими законами», — отметила куратор выставки Полина Могилина.

Для художника Егора Плотникова выставка стала неким продолжением его предыдущих проектов, посвященных исследованию пейзажа-прогулки.

«Здесь представлены работы двух авторов, работающих независимо друг от друга, но в одно и то же время. Зритель видит и параллели, и контрасты, которые усиливаются еще двумя проектами, которые находятся рядом. Это позволяет прочувствовать то, что предлагает автор», — поделился художник Егор Плотников.

Марии и Выставка «Гол» приурочена к самому ожидаемому событию 2018 года — чемпионату мира по футболу. В экспозиции представлены снимки спортивных фотографов трех поколений: Николая Евгения Волковых . Уникальные кадры позволяют прикоснуться к истории мирового футбола, увидеть ее самые яркие страницы, вновь пережить моменты побед и поражений известных команд.

Все выставки будут работать до 26 августа. Каждую среду посетить их можно бесплатно.

Напомним, ранее в Нижнем Новгороде открылась выставка «Горький в фотографии».

Фото: Надежда Кей