Выставка об истории воронежской периодики открылась в Никитинской библиотеке 

Первой городской газете «Воронежские губернские ведомости» — 180 лет.
В литературном музее имени Никитина открылась выставка «История литературной печати», которая рассказывает о периодике, начиная с XIX века. Экспозиция из фондов рассказывает о писателях, учёных, редакторах, стоявших у истоков издательского дела в Воронеже. Первым городским периодическим изданием стала газета «Воронежские губернские ведомости». Имена многих знаменитых поэтов и писателей впервые появились именно на её страницах. — Газета «Воронежские губернские ведомости» вышла в 1838 году небольшим форматом в четверть печатного листа. В этой газете в неофициальной части печатались статьи по истории, этнографии нашего края. В 1850 в газете были напечатаны исторические документы, собранные кружком Николая Ивановича Второва, — рассказала старший научный сотрудник Воронежского литературного музея имени Никитина Ольга Дворядкина. Кстати, периодом расцвета воронежской периодики стали первые десятилетия советской власти — в Воронежской губернии выпускалось около 80 газет и 70 журналов. А в годы Великой Отечественной войны в Воронеже размещалась редакция газеты Юго-Западного фронта «Красная Армия». Ведущим сотрудником газеты был писатель Александр Твардовский.