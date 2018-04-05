Мировой опыт: как искусство изменило жизнь английских моногородов

В Англии, как и в России, искусство в основном финансируется за счёт государственных средств. Несмотря на это, по данным Уорикского университета, только 9% жителей королевства регулярно посещают театры, музеи и галереи. Команда Creative People and Places работает для того, чтобы вовлечь в творческие проекты остальной 91%. За первые три года работы художественными практиками заинтересовались 1,45 миллиона человек. Эксперт КБ Стрелка по вовлечению горожан Наталья Маковецкая поговорила об истории и методах CPP с создателями организации — Амандой Сметхерст, Рейчел Адам и Шейлой Биггс, которые приезжали в Москву на семинар, организованный Британским Советом.

Recreating Fred Laidler's Fish and Chips / фото: Ashington District Start

НАЙТИ МЕСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Аманда Сметхерст: Когда мы только начинали, нашей первой задачей было понять в каких районах люди были вовлечены в культурную сферу меньше всего. Мы начали работу с семью городами, в течение пяти лет их количество выросло до 21. В каждом из них мы проводим программу, основанную на местных особенностях.

Рейчел Адам: Это очень важно, поскольку мы работаем в совершенно разных контекстах. Так в районе Нортамберленд много маленьких индустриальных городов: например, Ашингтон образовался вокруг угольной шахты, а основой для города Блита было судостроение. Эти города существовали за счёт двух отраслей, и обе из них пришли в упадок. Нашей задачей было привнести туда искусство.

ПРИСЛУШАТЬСЯ К ЖИТЕЛЯМ

Население этих маленьких городов вместе составляет около 142 тысяч человек, и в каждом из них есть что-то своё. Поэтому мы начали с разговоров с жителями, чтобы выявить, что для этих людей означает само понятие «искусство».

Семинар Creative People and Places. Слева направо: Шейла Биггс, переводчик Надежда Лебедева , Рейчел Адам, Аманда Смерферст и Карл Гринвуд Фото: British Council

Интересно, что большинство не разделяли понятия «искусство» и «наследие», поэтому и мы следовали их логике.

Например, к нам обратились члены генеалогического общества Ньюбиггина, которое записывает историю обо всех, кто когда-либо жил в деревне. Они воспринимали собранные истории как наследие своего региона и хотели рассказать о них широкой аудитории. В это же время мы общались с музыкантом, который искал новые способы для развития своего творчества. Мы объединили два проекта: музыкант стал работать вместе с генеалогическим обществом и написал песни, основанные на собранных историях. Когда песни были готовы, мы привлекли к проекту местный духовой оркестр и хор. Получилось, что изначально маленький проект превратился в масштабный перформанс, в котором участвовали 300 жителей Нортамберленда.

ВОВЛЕЧЬ ТЕХ, КТО НЕ СВЯЗАН С ИСКУССТВОМ

Шейла Биггс: Bait — одна из наших программ, в которой я принимала участие. Её идея заключается в том, чтобы привлечь не только людей, заинтересованных в занятии искусством, но и тех, кто об этом никогда не задумывался. Для этого в город приглашается известный художник, и горожане получают возможность с ним поработать.

Проект Made in Corby / фото: cornersofeurope.org Приглашённым художником в то время, когда я участвовала в проекте, был Пэдди Хартли, придумавший костюмы для Леди Гаги . Я работала в группе людей, которые, были не уверены в своих силах и считали, что искусство — не для них. Но в процессе самоощущение участников изменилось. Такая работа помогла участникам, и мне в том числе, почувствовать себя лучше, увереннее и ощутить связь с другими людьми.

Многие не считают себя творческими до тех пор, пока им не покажут, что это неверно. Людям как будто нужно разрешение для того, чтобы заниматься искусством.

НЕ ЗАБЫВАТЬ ПРО МАЛЕНЬКИЕ ГОРОДА

Рейчел Адам: У нас был проект Corners to South East Northumberland, объединивший художников со всех уголков Европы. 26 человек из разных стран приехали в город Блит, чтобы создать и выставить свои инсталляции. Это событие возбудило интерес со стороны соседних городов и посёлков — туда стали съезжаться туристы.

Проект Corners to South East Northumberland / фото: cornersofeurope.org Шейла Биггс: Когда художники уехали, жители продолжили рассуждать, почему именно их город был выбран для создания таких проектов и что они означают. Художники затронули довольно сложные темы: были работы про миграцию, домашнее насилие и пытки. Событие оживило весь город, заставило горожан чувствовать себя причастными и породило желание развивать местную культуру.

КАКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ МОЖНО ДОБИТЬСЯ

Рейчел Адам: Мы собираем данные о том, сколько человек нам удалось привлечь к искусству с помощью наших программ. За первые три года привлечены 1,45 миллиона человек. Анализ данных показал, что 91% этих людей изначально находились среди тех категорий людей, которые обычно совсем не заинтересованы в культуре.

Аманда Сметхерст: И сегодня мы видим, как меняется политика. Совет искусств Англии обязался продлить нашу программу и расширить её ещё на 10–15 территорий. Мы видим, как меняется подход: теперь государство всё больше стремится поддерживать и развивать работу на локальном уровне.

Так маленький проект, изначально включавший в себя работу над семью территориями, сегодня по-настоящему меняет политику по всей стране. Получается, мы влияем не только на местных жителей, но и на общенациональные решения о том, как формируются, финансируются и поддерживаются культурные проекты.

Текст: Александра Дорфман